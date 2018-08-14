В столице Румынии во время протестов пострадал корреспондент DW

В Бухаресте в ходе освещения акций протеста пострадал корреспондент медиакомпании Deutsche Welle Кристиан Стефанеску. Об этом медиакомпания сообщила во вторник, 14 августа.

По словам Стефанеску, он освещал акцию протеста 10 августа на площади Победы, когда представители жандармерии атаковали его вербально, а затем нанесли удары дубинками. При этом корреспондент DW имел при себе хороший видимый журналистский бейдж и неоднократно заявлял, что является журналистом. Стефанеску подал в прокуратуру Бухареста заявление о нанесении увечий.

Корреспондента DW и других журналистов остановили около Национального музея естественной истории. При этом ведущие себя агрессивно демонстранты в это время "находились на другом конце площади и уже были окружены", подчеркнул Стефанеску.

Уличные протесты против коррупции

10 августа в Румынии прошли демонстрации против политики премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ. В Бухаресте на улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Менее крупные акции протеста состоялись в городах Сибиу и Тимишоара.

В столице Румынии произошли столкновения демонстрантов с жандармерией, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью. Позже президент Румынии Клаус Йоханнис осудил поведение полицейских и потребовал объяснений от министра внутренних дел. Действия сотрудников жандармерии будут расследованы, сообщили 13 августа представители военной прокуратуры.

Жандармерия назвала свои действия "соответствующей" реакцией на поведение демонстрантов. По слова жандармов, десятки протестующих, прежде всего футбольные фанаты, бросали в них камни и бутылки.

Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались в январе 2017 года после обнародования правительственного декрета о декриминализации ряда коррупционных преступлений. В июле 2018 года президент по решению Конституционного суда уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. Ее сторонники связывают атаку на Ковеши с расследованием случаев коррупции среди членов правящей Социал-демократической партии.

Смотрите также:

Марш антикоррупционеров на Бухарест Долой правительство! Сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений. Уступив давлению, 5 февраля кабинет отменил скандальный декрет. Но в тот день на демонстрации вышли около 600 тысяч человек. На площади Победы в Бухаресте люди вместе включали мобильные телефоны, требуя отставки правительства.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Градус насилия быстро снизился На вторую ночь протестов произошли небольшие столкновения демонстрантов с полицией. В Бухаресте были задержаны около двадцати человек, участвовавших в беспорядках. По данным СМИ, пострадали четверо полицейских и двое участников демонстрации. Но затем волнения внезапно стихли. Сотням сотрудников полиции и спецслужб стало нечего делать - протестующии подчеркнуто дистанцируются от насилия.

Марш антикоррупционеров на Бухарест "Домой навсегда!" Электротехник из Бухареста Сорин Табан показывает надпись на своем самодельном плакате. Пункт первый: отмените декрет правительства. Пункт второй: идите домой. По мнению мужчины, протесты закончатся лишь тогда, когда правительство, контролируемое Социал-демократической партией (PSD), уйдет в отставку. "Старую коммунистическую элиту надо отстранить от власти навсегда!" - требует 53-летний рабочий.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Правительство народного недоверия "Нет выхода, убежать нельзя", - написано на другом плакате. Демонстранты имеют в виду, что отставка ожидает правительство в любом случае, несмотря на отмену скандального декрета. "Откуда нам знать, что в следующем месяце они не попробуют сделать то же самое?" - спрашивает один из протестующих. "Просто мы больше не доверяем правительству. Они должны знать, что мы наблюдаем за ними!" - добавил он.

Марш антикоррупционеров на Бухарест "Мы проснулись!" Гражданское общество в Румынии словно очнулось от долгой спячки. "Мы проснулись!" - скандировали сотни тысяч румын перед зданием правительства в Бухаресте. Между тем выборы в парламент состоялись лишь в декабре 2016 года. PSD под руководством Ливиу Драгни набрала около 46 процентов голосов и пришла к власти. При этом сам Драгня имеет судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Покончить с коррупцией Согласно декрету правительства, в отношении коррумпированных чиновников, нанесших ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Это могло коснуться и лидера социал-демократов Драгни, который как раз проходит по делу о служебном злоупотреблении (речь идет о сумме около 24 тысяч евро). Такой поворот событий вызвал у людей неприятное ощущение обмана.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Живая цепь вокруг парламента В ходе протестов 4 февраля граждане замкнули живую цепь и вокруг здания парламента. Председателем Сената является Кэлин Попеску-Тэричану, лидер мелкой партии ALDE, образовавшей правящую коалицию с PSD. Председатель менее значимой Палаты депутатов - сам Ливиу Драгня. "Так мы показываем, что это здание принадлежит не им, а нам", - пояснил Кристиан Наду, один из участников трехкилометровой цепи.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Цель - отставка правительства "Правительство должно уйти", - настаивает Михай Оприца, 31-летний IT-специалист. Несмотря на мороз и снег, в воскресенье, 12 февраля, на площадь Победы вновь вышли около 60 тысяч человек. Частично удовлетворить народные требования не получится. "Если они пойдут нам навстречу, мы прекратим протесты, если нет - будем продолжать дальше, причем каждый день", - уверен демонстрант.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Протесты набирают ход "Воры, воры, вы воры!" - скандирует народ. Хотя правительству удалось преодолеть вотум недоверия в парламенте, самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года пока лишь набирают ход. На некоторых плакатах написано по-английски: "Мы не верим тебе" ("We don't beLIVIU"). Здесь обыгрывается имя главного социал-демократа Ливиу Драгня , которого называют еще "королем воров".

Марш антикоррупционеров на Бухарест Обещания премьер-министра В самом неудобном положении оказался Сорин Гриндяну - премьер-министр Румынии, которого многие считают лишь пешкой в руках Драгни. После удачного для кабинета голосования в парламенте он пообещал, что правительство без надлежащего всестороннего обсуждения больше не будет утверждать инициативы, "которые могут вызвать сильные эмоции в обществе". Но удастся ли успокоить людей одними обещаниями?

Марш антикоррупционеров на Бухарест Румынский Майдан Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги - гигантский румынский флаг. Правительство тянет время, рассчитывая на снижение накала протеста. Однако люди настроены серьезно и продолжают выходить на румынский Майдан, требуя продолжения борьбы с коррупцией и демократических реформ. Борьба за правовое государство переходит в следующую фазу. Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов

