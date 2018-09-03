В Средиземном море у берегов Испании спасены более 600 беженцев

В море Альборан и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря при попытке достичь берегов Испании спасены 626 беженцев. Об этом представитель испанской береговой охраны сообщил в понедельник, 3 сентября. По его словам, спасенные мигранты родом из государств Северной Африки и стран южнее пустыни Сахара.

Из-за неоднократных отказов Италии в допуске к своим портам спасательных судов с беженцами и усилий ливийских властей в борьбе с преступными группировками, организующими доставку мигрантов в Европу, многие беженцы из Африки направляются в Алжир или Марокко, откуда отплывают в Испанию. В свою очередь, службы безопасности Марокко в последние недели переместили сотни мигрантов из северных прибрежных районов в центральные регионы страны. Подобная мера направлена на то, чтобы затруднить беженцам попадание в Европу через Средиземное море, считают представители Марокканского союза по защите прав человека.

На протяжении последних недель в Испанию по морю прибывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли свыше 28 тысяч мигрантов, в то время как в Италию - около 18 100, а в Грецию - около 15 500, указывает информагентство AFP.

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