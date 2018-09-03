 В Средиземном море у берегов Испании спасены более 600 беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 04.09.2018

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Европа

В Средиземном море у берегов Испании спасены более 600 беженцев

Испанская береговая охрана спасла 626 мигрантов из Африки, пытавшихся попасть в Испанию. По данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года в Испанию прибыли более 28 тысяч беженцев.

Спасение беженца в Средиземном море (фото из архива)

Спасение беженца в Средиземном море (фото из архива)

В море Альборан и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря при попытке достичь берегов Испании спасены 626 беженцев. Об этом представитель испанской береговой охраны сообщил в понедельник, 3 сентября. По его словам, спасенные мигранты родом из государств Северной Африки и стран южнее пустыни Сахара.

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За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW. (28.06.2018)

Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации. (27.06.2018)

Из-за неоднократных отказов Италии в допуске к своим портам спасательных судов с беженцами и усилий ливийских властей в борьбе с преступными группировками, организующими доставку мигрантов в Европу, многие беженцы из Африки направляются в Алжир или Марокко, откуда отплывают в Испанию. В свою очередь, службы безопасности Марокко в последние недели переместили сотни мигрантов из северных прибрежных районов в центральные регионы страны. Подобная мера направлена на то, чтобы затруднить беженцам попадание в Европу через Средиземное море, считают представители Марокканского союза по защите прав человека.

На протяжении последних недель в Испанию по морю прибывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли свыше 28 тысяч мигрантов, в то время как в Италию - около 18 100, а в Грецию - около 15 500, указывает информагентство AFP.

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  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

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  • Спасатели испанской организации и погибшие

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    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


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