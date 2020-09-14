 В Сочи Путин прощупал шансы Лукашенко на политическое будущее | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.09.2020

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Россия

В Сочи Путин прощупал шансы Лукашенко на политическое будущее

Переговоры в Сочи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября завершились без итоговых заявлений и подписания документов.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи

Первый зарубежный визит после вызвавших нескончаемые протесты президентских выборов Александр Лукашенкосовершил 14 сентября в Россию. В Сочи он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры прошли тет-а-тет. Они длились более 4 часов. По их итогам, как и предупреждал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не было сделано никаких заявлений и не было ничего подписано. Однако перед переговорамиглавы государств обменялись мнениямив присутствии прессы.

Демонстративное рукопожатие Лукашенко и Путина перед объективами журналистов

Демонстративное рукопожатие перед объективами журналистов

Как следует из сказанного во время протокольной съемки, Путин похвалил изложенную в ОБСЕ позицию белорусского руководства по подготовке смены конституции, пообещал предоставить государственный кредит в 1,5 миллиарда долларов ("наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне"), а также сказал, что "российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации" после завершения накачавшихся 14 сентября в Беларуси белорусско-российских военных учений.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку, сообщил что якобы освобождает на выходные Минск для того, чтобы протестующие могли пройтись. Интересно, что по словам Лукашенко, в ходе политического кризиса в Беларуси стороны пока не нарушали "красные линии". "Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались, даже палками - в Беларуси две стороны, которые противостоят друг другу", - заявил он.

О задокументированных экспертами ООН 450 фактах пыток и жестокого обращения с задержанными людьми в Беларуси не сказали ни Лукашенко, ни Путин.

На сообщение о намерении предоставить кредит отреагировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. У себя в "Телеграм" она написала: "Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит".

Обещания кредита, как главный знак поддержки

Мнение опрошенных DW экспертов и политиков об итогах сочинской встречи разделились.

Лидер Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич (был доверенным лицом Лукашенко на выборах) сказал, что встреча станет толчком к решению многих проблем, которые накопились в двухстороннем сотрудничестве. По словам Гайдукевича, договоренность о 1,5 млрд долларов кредита является важной для белорусской экономики и проявлением поддержки. "Думаю встреча станет новым этапом развития интеграции!" - считает лидер ЛДП.

Владимир Путин

Путин прощупал шансы Лукашенко на политическое будущее в Беларуси

Представитель оппозиции, глава Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин в интервью DW назвал встречу пустой для Лукашенко, а Путин, по его выражению, "прощупал возможности Лукашенко, насколько он управляет страной, насколько у него есть политическое будущее". Что касается кредита, то мнению Калякина, пока неизвестны его условия, не является ли это рефинансированием прежних долгов. "Но опять же, это может быть сделано и для нового руководства Беларуси. Поэтому это как бы отложенный вопрос, который будет решаться в зависимости от того, как будет развиваться события дальше в Беларуси", - подчеркнул лидер левой партии.

Отход от сценария

Арсений Сивицкий, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований в интервью DW отметил факт незапланированного общения руководителей двух стран перед камерами: "Что-то пошло не по сценарию, и этим обусловлена импровизация, которую мы видели в исполнении двух президентов. Хотя изначально никакого выхода к прессе не планировалось".

Karikatur Sergey Elkin | Lukaschenko und Putin

Политолог считает, что это обусловлено нежеланием белорусской стороны углубляться, собственно, на закрытой части беседы в обсуждение плана по разрешению политического кризиса в Беларуси. Реагируя на реплику Путина, Сивицкий пояснил, что белорусская сторона ранее этот план озвучила и отправила Москве и в секретариат ОБСЕ для изучения. "Насколько Кремль согласен с этим планом или нет - в ближайшие дни мы узнаем. Главным маркером здесь будет конечно же риторика Александра Лукашенко по приезде в Минск - как в адрес России, так и по отношению к тому кризису, который мы наблюдаем в последние недели после президентских выборов", – считает эксперт.

Сивицкий отмечает, что поддержка Кремлем Лукашенко не является железобетонной. "С одной стороны, он (Кремль. - Ред.) поддерживает Александра Лукашенко как формально избранного президента, с другой стороны, оставляет каналы открытыми для коммуникации с так называемой новой оппозицией, к созданию которой Кремль в каком-то плане и приложил руку", - констатирует Сивицкий. Что касается кредита, то эксперт напомнил, что уже были примеры, когда обещанное на уровне президентов торпедировалось на уровне министерств и ведомств.

Направление известно

Гайдукевич заявил, что видит выход из кризиса путём общенационального диалога, изменения конституции с обязательным изменением избирательного законодательства и выборами.

В свою очередь Калякин предположил, что Лукашенко пытался убедить Путина, что всех успокоит в Беларуси обещанием провести когда-нибудь конституционный референдум. "Я думаю, что со своей стороны Россия, наверное, рекомендовала как-то ускорить этот процесс, потому что сегодня успокоить общество такими обещаниями невозможно", - сказал Калякин.

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