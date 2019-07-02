 В СДПГ возмущены номинацией фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии | Новости из Германии о Германии | DW | 03.07.2019

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Германия

В СДПГ возмущены номинацией фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Германские социал-демократы негодуют из-за номинации Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Они считают, что выдвижение министра обороны ФРГ на этот пост подрывает демократию.

Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен

Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен

Номинация министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen) на пост главы Еврокомиссии вызвала новый глубокий кризис в правящей в ФРГ коалиции. Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ)  заявляют, что это решение фактически хоронит европейскую систему выдвижения кандидатов на руководящие посты в ЕС и подрывает демократию. Бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в интервью журналу Der Spiegel в среду, 3 июля, даже выразил мнение, что у его партии теперь есть основания для выхода из правящей в ФРГ коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС.

"Если Ангела Меркель (Angela Merkel) номинирует фон дер Ляйен без соответствующего решения кабинета, то это явное нарушение правил федерального правительства и повод для выхода из состава правительства. Номинация фон дер Ляйен - это беспрецедентный акт политического жульничества", - считает Габриэль.

Временное руководство СДПГ еще накануне вечером категорически отвергло кандидатуру фон дер Ляйен. "Попытка демократизировать Европейский Союз сводится к абсурду", - констатировали Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), Малу Драйер (Malu Dreier) и Торстен Шефер-Гюмбель (Thorsten Schäfer-Gümbel). В то же время они ничего не сказали по поводу возможного выхода социал-демократов из состава правительства ФРГ.

"Обман избирателей"

Главный кандидат СДПГ на выборах в Европарламент - бывший министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley) заявила, что в Европарламенте она не будет голосовать в поддержку фон дер Ляйен. "Это не то обещание, которое было дано гражданам до выборов", - подчеркнула она. Барлей также выразила мнение, что многие социал-демократы будут голосовать против Урсулы фон дер Ляйен.

Контекст

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Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Anegret Kramp-Karrenbauer) обвинила партнеров по правящей коалиции - социал-демократов в том, что они преследуют лишь внутрипартийные интересы, а председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) назвал поведение СДПГ "настоящей обузой для коалиции".

Между тем официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) отверг обвинения в том, что выдвижение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - это жульничество. "Обязанность предлагать Европарламенту кандидата на пост председателя Еврокомиссии лежит на Совете ЕС. Правительство ФРГ не обязано отдельно номинировать фон дер Ляйен. В конечном итоге предложенная кандидатура должна быть утверждена Европарламентом, так что налицо четкое распределение обязанностей между европейскими институтами", - указал Зайберт.

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    Автор: Илья Коваль


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