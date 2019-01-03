 В связи со взрывом у офиса партии АдГ задержаны три человека | Новости из Германии о Германии | DW | 04.01.2019

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Германия

В связи со взрывом у офиса партии АдГ задержаны три человека

Полиция задержала троих подозреваемых после взрыва под дверью общественной приемной "Альтернативы для Германии" в саксонском городе Дёбельн. По версии следствия, их мотивы были политическими.

На месте происшествия

На месте происшествия

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Три человека задержаны в связи со взрывом у дверей  общественной приемной  правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщило в пятницу, 4 января, ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония. Предполагаемые злоумышленники в возрасте 29, 32 и 50 лет были взяты под стражу еще накануне вечером, непосредственно после происшествия. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности.

Вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв у дверей приемной АдГ в саксонском городке Дёбельн. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом, никто не пострадал. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материального ущерба пока неизвестен.

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    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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Победителем на выборах в бундестаг стал блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель. Как агитировали за себя партии? Кто-то использовал тему патриотизма, кто-то - социального равенства, а кто-то говорил о пиве! (05.09.2017)  

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