 В Саудовской Аравии выпустили из СИЗО четырех активисток | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2019

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Мир

В Саудовской Аравии выпустили из СИЗО четырех активисток

Находившиеся под стражей саудовские правозащитницы могли подвергаться пыткам и сексуальному насилию.

Саудовская правозащитница Азиза аль-Юсеф за рулем автомобиля в знак протеста против запрета для женщин на вождение машины (фото из архива)

Саудовская правозащитница Азиза аль-Юсеф за рулем автомобиля в знак протеста против запрета для женщин на вождение машины (фото из архива)

Власти Саудовской Аравии освободили из-под стражи до суда минимум четырех активисток, обвиняемых в "подозрительных контактах" с иностранными журналистами, дипломатами и правозащитниками. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила базирующаяся в Лондоне неправительственная организация ALQST, занимающаяся вопросами охраны основных свобод.

Обвиняемые входили в число 11 подозреваемых, которых, по данным ALQST, подвергали в СИЗО пыткам и сексуальному насилию.

Между тем, по сведениям саудовской правозащитной группы - Prisoners of Conscience, власти освободили еще и пятую фигурантку, являвшуюся на момент взятия под стражу студенткой одного из саудовских вузов.

За месяц до отмены запрета

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Одиннадцать активисток, выступающих за права женщин, были задержаны в 2018 году после того, как они, в том числе, высказались за право женщин водить машину. Спустя месяц существовавший в Саудовской Аравии запрет был отменен. Эксперты восприняли аресты как сигнал правозащитникам не оказывать преждевременного давление на власти. Между тем наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил активисток в связях с катарской и иранской разведками.

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