 В Саудовской Аравии больше не будут казнить малолетних преступников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2020

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Мир

В Саудовской Аравии больше не будут казнить малолетних преступников

Высшую меру наказания для несовершеннолетних в Саудовской Аравии заменили тюрьмой сроком не более 10 лет.

Девушки на фоне гигантского портрета короля Сальмана на стене в Эр-Рияде, декабрь 2019 года

Эр-Рияд, декабрь 2019 года

В Саудовской Аравии больше не будут назначать высшую меру наказания несовершеннолетним преступникам. В воскресенье, 26 апреля, поддерживаемая государством Комиссия по правам человека (HRC) сообщила о соответствующем указе короля Сальмана.

Это значит, что все приговоренные к смертной казни за преступления, которые они совершили будучи несовершеннолетними, не будут казнены, указала комиссия. Вместо этого они получат наказания в виде тюремного заключения максимальным сроком 10 лет, сообщил глава HRC Аввад Алаввад.

По его словам, данное решение помогает сформировать в королевстве "более современный уголовный кодекс" и демонстрирует его стремление проводить основополагающие реформы в области прав человека даже в условиях пандемии коронавируса. Алаввад также пообещал, что за отменой смертной казни для несовершеннолетних последуют и другие реформы.

Критика правозащитников

К отмене смертной казни, в особенности в отношении несовершеннолетних, Саудовскую Аравию неоднократно призывали международные правозащитные организации. Согласно опубликованному 21 апреля докладу Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человек, что является наиболее высоким показателем в этой стране за все время наблюдения.

"Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить по всему миру", - заявил, комментируя эту статистику, генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Беко (Markus Beeko).

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