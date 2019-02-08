В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в память о Данииле Гранине

Мемориальную доску в память о советском и российском писателе Данииле Гранине установили в субботу, 9 февраля, на фасаде дома в Санкт-Петербурге, где он прожил более 60 лет.

Это дом, "где он писал "Блокадную книгу", где был написан "Зубр", "Мой лейтенант", рассказал Сергей Степашин, председатель оргкомитета празднования столетия со дня рождения Гранина, запланированного на этот год.

Создателем мемориальной доски стал петербургский скульптор Евгений Бурков. Среди его основных работ - памятник изобретателю радио Алексею Попову, скульптура "Ангел" в монастыре Иоанна Кронштадтского.

От прозы оттепели до "Большой книги"

Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился в 1919 году. Он принимал участие во Второй мировой войне, воевал в пехоте и танковых войсках.

Его первые романы "Искатели" и "Иду на грозу", написанные в 1950-1960-х годах, были посвящены научным поискам, новаторским идеям и ученым, которые пытались победить бюрократию и застой. Эти книги литературоведы считают "переходными" от прозы сталинской эпохи к прозе оттепели. Роман "Зубр" о жизни ученого Тимофеева-Ресовского стал одной из первой книг "перестроечной" литературы конца 1980-х годов.

В конце 1970-х вместе с Алесем Адамовичем Гранин написал "Блокадную книгу" - документальную хронику осады Ленинграда. Издание книги несколько раз откладывалось из-за цензурных соображений. В дальнейшем Гранин неоднократно возвращался к теме войны и блокады Ленинграда в своих книгах. В 2012 году его роман "Мой лейтенант" был отмечен премией "Большая книга".

Помимо этого, Гранин также написал более десяти киносценариев по своим книгам. Он скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга 4 июля 2017 года, на 99-м году жизни.

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