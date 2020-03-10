В Санкт-Петербурге задержали пикетчиков против поправок в Конституцию РФ

В Москве и Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 марта, продолжились одиночные пикеты против поправок в Конституцию РФ. В Петербурге акция проходила на Сенатской площади, недалеко от здания Конституционного суда, который накануне приступил к рассмотрению поправок на предмет их соответствия Основному закону страны. Полиция массово задерживала участников с плакатами и граждан, которые оказались рядом. По данным правозащитного ресурса ОВД-Инфо, задержаны 25 человек.

Одного из задержанных сотрудник полиции ударил в живот.



До начала одиночных пикетов полицейские задержали двоих участников траурной акции с возложением цветов к зданию Конституционного суда.

В Москве одиночные пикеты в воскресенье проходят без задержаний

Пикет против поправок в Конституцию РФ в Москве

Серия пикетов "против узурпации власти" проходит в Москве у здания администрации президента и недалеко от представительства Конституционного суда. В отличие от субботы, полиция не препятствовала московским пикетчикам, которые планируют протестовать в течение семи дней. Накануне во время аналогичной акции возле здания ФСБ на Лубянке, были задержаны 49 человек. Мэрия Москвы ранеене согласовала митинг против внесения поправок в Конституцию России, сославшись на противовирусные ограничения на массовые мероприятия.

В стране утверждается правовой нигилизм

В интернете на платформе Change.org стартовалакампания по сбору подписей под обращением к судьям Конституционного суда c призывом "остановить разрушение Конституции". "Вступление этого закона в силу будет означать окончательное утверждение в стране правового нигилизма, крах надежд на построение в России государства, основанного на праве и уважении к закону" - отмечается в обращении, которое опубликовал политик Леонид Гозман.

КС обещал рассмотреть поправки в течение недели

Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию, одна из которых позволяет ему обнулить его президентские сроки и дает право избираться еще дважды - до 2036 года. Через несколько часов после подписания Конституционный суд в закрытом режиме начал рассматривать вопрос о соответствии поправок Основному закону страны, обещав через неделю вынести решение.

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Смотреть видео 01:53 Поделиться Проект "Путин-2036" устраивает в России далеко не всех Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3ZOmo Проект "Путин-2036" устраивает в России далеко не всех, но массовые акции протеста под вопросом