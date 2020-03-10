В Санкт-Петербурге задержали пикетчиков против поправок в Конституцию РФ

В Москве и Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 марта, продолжились одиночные пикеты против поправок в Конституцию РФ. В Петербурге акция проходила на Сенатской площади, недалеко от здания Конституционного суда, который накануне приступил к рассмотрению поправок на предмет их соответствия Основному закону страны. Полиция массово задерживала участников с плакатами и граждан, которые оказались рядом. По данным правозащитного ресурса ОВД-Инфо, задержаны 25 человек.
Одного из задержанных сотрудник полиции ударил в живот.
До начала одиночных пикетов полицейские задержали двоих участников траурной акции с возложением цветов к зданию Конституционного суда.
В Москве одиночные пикеты в воскресенье проходят без задержаний
Пикет против поправок в Конституцию РФ в Москве
Серия пикетов "против узурпации власти" проходит в Москве у здания администрации президента и недалеко от представительства Конституционного суда. В отличие от субботы, полиция не препятствовала московским пикетчикам, которые планируют протестовать в течение семи дней. Накануне во время аналогичной акции возле здания ФСБ на Лубянке, были задержаны 49 человек. Мэрия Москвы ранеене согласовала митинг против внесения поправок в Конституцию России, сославшись на противовирусные ограничения на массовые мероприятия.
В стране утверждается правовой нигилизм
В интернете на платформе Change.org стартовалакампания по сбору подписей под обращением к судьям Конституционного суда c призывом "остановить разрушение Конституции". "Вступление этого закона в силу будет означать окончательное утверждение в стране правового нигилизма, крах надежд на построение в России государства, основанного на праве и уважении к закону" - отмечается в обращении, которое опубликовал политик Леонид Гозман.
КС обещал рассмотреть поправки в течение недели
Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию, одна из которых позволяет ему обнулить его президентские сроки и дает право избираться еще дважды - до 2036 года. Через несколько часов после подписания Конституционный суд в закрытом режиме начал рассматривать вопрос о соответствии поправок Основному закону страны, обещав через неделю вынести решение.
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Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва