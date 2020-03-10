 В Санкт-Петербурге задержали пикетчиков против поправок в Конституцию РФ | Новости из Германии о России | DW | 15.03.2020

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Россия

В Санкт-Петербурге задержали пикетчиков против поправок в Конституцию РФ

Более 20 участников акции были задержаны возле здания Конституционного суда в Петербурге. В Москве акция прошла спокойно, в отличие от субботы.

Пикет против поправок в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге

Пикет против поправок в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 марта, продолжились одиночные пикеты против поправок в Конституцию РФ. В Петербурге акция проходила на Сенатской площади, недалеко от здания Конституционного суда, который накануне приступил к рассмотрению поправок на предмет их соответствия Основному закону страны. Полиция массово задерживала участников с плакатами и граждан, которые оказались рядом. По данным правозащитного ресурса ОВД-Инфо, задержаны 25 человек.

Одного из задержанных сотрудник полиции ударил в живот.

До начала одиночных пикетов полицейские задержали двоих участников траурной акции с возложением цветов к зданию Конституционного суда.

В Москве одиночные пикеты в воскресенье проходят без задержаний

Пикет против поправок в Конституцию РФ в Москве

Пикет против поправок в Конституцию РФ в Москве

Серия пикетов "против узурпации власти" проходит в Москве у здания администрации президента и недалеко от представительства Конституционного суда. В отличие от субботы, полиция не препятствовала московским пикетчикам, которые планируют протестовать в течение семи дней. Накануне во время аналогичной акции возле здания ФСБ на Лубянке, были задержаны 49 человек. Мэрия Москвы ранеене согласовала митинг против внесения поправок в Конституцию России, сославшись на противовирусные ограничения на массовые мероприятия.

В стране утверждается правовой нигилизм

В интернете на платформе Change.org стартовалакампания по сбору подписей под обращением к судьям Конституционного суда c  призывом "остановить разрушение Конституции". "Вступление этого закона в силу будет означать окончательное утверждение в стране правового нигилизма, крах надежд на построение в России государства, основанного на праве и уважении к закону" - отмечается в обращении, которое опубликовал политик Леонид Гозман.

КС обещал рассмотреть поправки в течение недели

Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию, одна из которых позволяет ему обнулить его президентские сроки и дает право избираться еще дважды - до 2036 года. Через несколько часов после подписания Конституционный суд в закрытом режиме начал рассматривать вопрос о соответствии поправок Основному закону страны, обещав через неделю вынести решение.

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Проект "Путин-2036" устраивает в России далеко не всех, но массовые акции протеста под вопросом

  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В ожидании "Лебединого озера"

    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Контекст

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

В десятках российских городов 29 февраля 2020 года прошли акции, посвященные пятой годовщине со дня гибели одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова.  

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Серия одиночных пикетов началась в столице в тот же день, когда Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.

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