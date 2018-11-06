 В РФ в первом чтении принят закон о наказании за вовлечение детей в митинги | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2018

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Россия

В РФ в первом чтении принят закон о наказании за вовлечение детей в митинги

Поправки в Кодекс административных нарушений РФ предусматривают штрафы от 30 тысяч до 1 млн рублей за привлечение несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях.

Протест против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года

Протест против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года

Госдума России во вторник, 6 ноября, в первом чтении одобрила законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах. Согласно соответствующим поправкам в Кодекс административных правонарушений, за привлечение детей к несогласованной демонстрации или шествию может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Контекст

После акций 26 марта в Сети появился хештэг #МойПервыйМитинг. Корреспондент DW Никита Баталов, как и молодежь, вышедшая протестовать впервые, вспоминает о своем первом митинге. (31.03.2017)

Участники митингов, пикетов и протестных акций - от Калининграда до Владивостока - рассказали DW об условиях, в которых в России отбывают административный арест. (16.10.2018)

Митинг в Санкт-Петербурге, который считали самым мирным, все-таки закончился задержаниями молодежи и теперь прозван "школьным". Репортаж DW. (26.03.2017)

Нарушителей могут также привлечь к обязательным работам на срок до 100 часов или административному аресту на срок до 15 суток. Поправки предусматривают также штрафы для должностных лиц размере от 50 до 100 тысяч рублей и для юридических лиц - от 250 до 500 тысяч рублей.

Повторное нарушение, согласно документу, повлечет либо штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, либо административный арест на срок до 30 суток. Должностным и юридическим лицам за повторное нарушение грозит штраф в размере от 200 тысяч до одного млн рублей. Авторами законопроекта выступили 69 депутатов от фракции "Единая Россия". Их инициатива получила одобрение правительства России.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Ссылки в интернете

Сайт Госдумы РФ: За вовлечение детей в несанкционированные митинги могут начать штрафовать

Аудио- и видеофайлы по теме

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