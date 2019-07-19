В России 11 тысяч человек получают ежемесячно более 1 млн рублей

В России более 11 тысяч человек зарабатывают ежемесячно более 1 млн рублей, говорится в исследовании Росстата "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы", опубликованном на сайте ведомства 17 июля. Согласно нему, такие миллионеры составляют самую малочисленную категорию сотрудников - менее 0,1% общего числа, а их средняя зарплата равна 2,4 млн рублей.

Самые высокие зарплаты, по данным Росстата, получают сотрудники сферы культуры, спорта и организации досуга - там работники-миллионеры получают в среднем 5,8 млн рублей в месяц. При этом за последние два года количество таких миллионеров в РФ выросло на 38%: в 2017 году, по данным Росстата, их насчитывалось немногим меньше 7000 человек.

Более 775 тысяч россиян получают самые низкие зарплаты

Самую многочисленную категорию (более 2,6 млн человек) составляют те, кто зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей в месяц. При этом самые низкие зарплаты - до 11280 рублей в месяц - получают более 775 тысяч жителей России.

Среднемесячная зарплата работников организаций в России в июне 2019 года, по оценке Росстата, составила 49840 рублей. При этом реальные располагаемые денежные доходы, то есть за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен, во втором квартале года, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, снизились на 0,2%, а в первом полугодии - на 1,3%.

В 2019 году выборочное исследование Росстата охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий (малые и микропредприятия не рассматривались)



_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег "Вадим" На снимке Анны Складман "Вадим" мы видим не просто маленького мальчика. Он - представитель "поколения наследников", осознающий свою особость, избранность.

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег Отец и сын Американский фотограф Слим Аарон в десятилетия после Второй мировой войны специализировался на портретах представителей высшего общества. Клиенты любили его мягкий, исполненный эстетических аллюзий стиль, лишенный "подвоха". "Просто красиво" - девиз этого снимка: мы видим отца и сына Пибоди на фоне семейной виллы на Гаити.

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег "Других посмотреть, себя показать" У самопрезентации высшего класса - богатые традиции: скажем, этот снимок немецкого фотографа Регины Реланг (Regina Relang), жившей и работавшей в Париже, был сделан в 1938 году на ипподроме Лоншам. Фотография предназначалась для модного журнала. Фотографа интересовала в первую очередь шляпка дамы.

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег Миссис Лендон в неестественной среде Немецкий фотограф Макс Шелер (Max Scheler) был сыном известного философа и этнографа, которого также звали Макс Шелер. Этнографический, исследовательский подход был характерен и для фоторабот Шелера-младшего. Его неизменно интересовал социальный контекст. Его герои - как миссис Мак Лендон, жена разбогатевшего маклера из Атланты - прежде всего типажи. Снимок сделан в 1963 году.

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег #youcantsitwithus "Нет, ты не можешь к нам подсесть, если у тебя нет армейской футболки" - гласит подпись под этим снимком в блоге Rich Kids of Instagram. Кто такой автор снимка, скрывающийся под псевдонимом RKOI, неизвестно. Но мы явно не сможем к нему "подсесть"…

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег "Золотая молодежь Беверли-Хиллз" В январе 2014 года один американский телеканал стартовал реалити-шоу "Rich Kids of Beverly Hills": в нем досужая публика может понаблюдать, как юные миллионеры предаются любимому и по сути единственному занятию - растрате родительских денег. Сериал имел успех у публики: осенью на экраны вышло продолжение.

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег "Яков стреляет по балеринам" Фотограф Анна Складман рассказывает, что героя своего снимка, маленького Якова, она застала за изучением коллекции оружия - в основном, автоматов Калашникова, которые лежали на кровати мальчика: "Он взял старый пистолет, который в свое время служил нацистам, и стал притворяться, будто стреляет по балеринам, кружащимся по экрану телевизора". Снимок был сделан в 2009 году. Сейчас Яков уже подрос.

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег Богатство с младых ногтей В 2005 году известный немецкий фотограф моды Юрген Теллер (Jürgen Teller) получил заказ на серию снимков для аукционного дома Phillips de Pury & Company. Предстоял аукцион драгоценностей. В качестве моделей Теллер использовал членов своей семьи - включая новорожденного сынишку Эда.

"Богатая добыча": самоинсценировки мира больших денег "Китафрика" Бум китайской экономики особенно заметен в Африке. Многочисленные преуспевающие китайские фирмы осуществили экспансию в ЮАР и другие государства. Фотограф Паоло Вудс в 2010 году попробовал показать социальную пропасть между "новыми китайцами" и местным населением. Автор: Ханс Йоахим Хенниг, Анастасия Буцко

