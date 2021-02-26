 В России ужесточено законодательство об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 01.03.2021

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Россия

В России ужесточено законодательство об "иноагентах"

С 1 марта в РФ вступили в силу более суровые наказания за нарушения деятельности "иноагентов". Предусмотрены высокие штрафы и уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

Плакат с надписью Иностранный агент

В России в понедельник, 1 марта, ужесточаются наказания за нарушения, связанные с деятельностью лиц, признанных "иноагентами". Вступили в силу законы об административных штрафах в размере нескольких сот тысяч рублей и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Согласно поправкам к статье 330.1 УК РФ, уголовное наказание теперь грозит тем, кто ранее привлекался к административной ответственности за "злостное уклонение" от включения в реестр "иноагентов". Уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность за счет иностранного финансирования, от включения в список "иноагентов" будет караться штрафом до 300 тыс. рублей либо обязательными работы на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Неисполнение обязанностей по представлению в Минюст РФ заявления о включении в список физлиц-"иноагентов" или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций "иностранного агента", наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Административные наказания

Публикация в СМИ сведений о физлице-"иноагенте", а также о производимых им материалах без соответствующей маркировки повлечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Физическим лицам-"иноагентам" также придется уплатить штраф до 50 тыс. рублей, если они не предоставят о себе сведений, требуемых по закону. Санкции за это предусмотрены и для сотрудников политических объединений.

Распространение материалов без маркировки

Более жесткое наказание грозит за производство и распространение материалов общественным объединением-"иноагентом", а также направление таких материалов в госорганы, органы местного самоуправления, образовательные или иные организации без соответствующей маркировки. Штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей и для НКО - до 500 тыс. рублей.

Закон об уголовных санкциях за нарушение порядка деятельности "иноагентов" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря, а закон об административных штрафах - 24 февраля. Оба документа были внесены в Госдуму членами комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также сенаторами Андреем Климовым и Олегом Мельниченко.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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