В России ужесточено законодательство об "иноагентах"

В России в понедельник, 1 марта, ужесточаются наказания за нарушения, связанные с деятельностью лиц, признанных "иноагентами". Вступили в силу законы об административных штрафах в размере нескольких сот тысяч рублей и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Согласно поправкам к статье 330.1 УК РФ, уголовное наказание теперь грозит тем, кто ранее привлекался к административной ответственности за "злостное уклонение" от включения в реестр "иноагентов". Уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность за счет иностранного финансирования, от включения в список "иноагентов" будет караться штрафом до 300 тыс. рублей либо обязательными работы на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Неисполнение обязанностей по представлению в Минюст РФ заявления о включении в список физлиц-"иноагентов" или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций "иностранного агента", наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Административные наказания

Публикация в СМИ сведений о физлице-"иноагенте", а также о производимых им материалах без соответствующей маркировки повлечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Физическим лицам-"иноагентам" также придется уплатить штраф до 50 тыс. рублей, если они не предоставят о себе сведений, требуемых по закону. Санкции за это предусмотрены и для сотрудников политических объединений.

Распространение материалов без маркировки

Более жесткое наказание грозит за производство и распространение материалов общественным объединением-"иноагентом", а также направление таких материалов в госорганы, органы местного самоуправления, образовательные или иные организации без соответствующей маркировки. Штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей и для НКО - до 500 тыс. рублей.

Закон об уголовных санкциях за нарушение порядка деятельности "иноагентов" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря, а закон об административных штрафах - 24 февраля. Оба документа были внесены в Госдуму членами комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также сенаторами Андреем Климовым и Олегом Мельниченко.

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