В России создадут единую базу данных всех жителей страны. Госдума в четверг, 21 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

В регистре будут собраны все базовые данные о человеке от рождения до смерти. Формировать единую базу данных планируется на основе сведений государственных и муниципальных информационных ресурсов органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. Она будет, к примеру, включать данные, содержащиеся в базах МВД и министерства обороны.

Закон вводит понятие "идентификатора", указывающего "на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе". ФСБ ранее выражала недовольство, что злоумышленникам станет легче добывать личную информацию о некоторых категориях лиц. Поэтому закон в окончательном варианте предусматривает защиту данных отдельных категорий граждан, в том числе судей и свидетелей.

Критика закона

В то же время защитники частных данных настаивали на четких предписаниях относительно того, какие именно сведения могут содержаться в центральном регистре. Они также выражали опасение, что гораздо большее число госслужащих получит доступ к конфиденциальной информации. Критику вызвал и тот факт, что данный закон был принят в тени кризиса вокруг эпидемии коронавируса.

Со своей стороны авторы закона видят в новом регистре средство для более эффективной борьбы с преступностью и мошенничеством. Единая база данных создается в рамках программы "Цифровизация общества", которая вступит в силу в 2022 году.

Вести регистр будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Замглавы ведомства Виталий Колесников ранее говорил, что в регистр войдут "30 видов сведений от 12 основных поставщиков". Центр обработки данных, в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

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