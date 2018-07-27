В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста

В субботу, 28 июля, в Москве и других крупных российских городах прошли согласованные митинги против повышения пенсионного возраста. Протестные акции были организованы партией КПРФ.

Самой массовой стала акция на проспекте академика Сахарова в Москве. В МВД оценили количество собравшихся в 6,5 тыс. человек. В свою очередь, в проекте "Белый счетчик" заявили, что на проспекте присутствовало 12 тысяч демонстрантов. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, выступивший на митинге, заявил, что на проспект вышли 50 тысяч человек.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге в Москве, сказал, что протестующие "в любом случае свалят реформу". По словам лидера коммунистов, народ понимает, "кто их обобрал и что делает эта власть". "Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала "нет", - подчеркнул Зюганов.

От Владивостока до Санкт-Петербурга

Протестные акции против пенсионной реформы прошли также в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Новосибирске и Владимире. На них собралось от 600 до 2 тысяч человек.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.

Смотрите также:

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Когда карикатуристу не до смеха Законопроект пенсионной реформы Госдума в первом чтении одобрила. Правда, не единодушно: за выступили 328 депутатов, 104 - против.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Протестные акции уже состоялись в трех десятках городов.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018 О планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. Как считает карикатурист Сергей Елкин, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Правительство дождалось результатов выборов О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Профсоюзы - против повышения Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Пенсионерам приказано долго жить Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Какие пенсионеры нужны в России В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77. Автор: Владимир Дорохов

