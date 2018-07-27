 В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2018

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Россия

В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста

Протестные акции против пенсионной реформы, организованные КПРФ, прошли в Москве и ряде крупных российских городов. "Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу", - подчеркнул Геннадий Зюганов.

Участники протестной акции в Москве

Участники протестной акции в Москве

В субботу, 28 июля, в Москве и других крупных российских городах прошли согласованные митинги против повышения пенсионного возраста. Протестные акции были организованы партией КПРФ.

Контекст

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста для россиян. Впрочем, реформа коснется далеко не всех. Подробнее - у DW. (19.07.2018)

Российские депутаты согласовали в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. (19.07.2018)

Самой массовой стала акция на проспекте академика Сахарова в Москве. В МВД оценили количество собравшихся в 6,5 тыс. человек. В свою очередь, в проекте "Белый счетчик" заявили, что на проспекте присутствовало 12 тысяч демонстрантов. Координатор движения  "Левый фронт" Сергей Удальцов, выступивший на митинге, заявил, что на проспект вышли 50 тысяч человек.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге в Москве, сказал, что протестующие "в любом случае свалят реформу". По словам лидера коммунистов, народ понимает, "кто их обобрал и что делает эта власть". "Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала "нет", - подчеркнул Зюганов.

От Владивостока до Санкт-Петербурга

Протестные акции против пенсионной реформы прошли также в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Новосибирске и Владимире. На них собралось от 600 до 2 тысяч человек.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.

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    Автор: Владимир Дорохов


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