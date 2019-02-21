 В России начнут действовать электронные посадочные талоны | Новости из Германии о России | DW | 24.02.2019

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Россия

В России начнут действовать электронные посадочные талоны

В ближайшее время в аэропортах РФ начнут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам. Точные сроки пока не называются.

Загранпаспорт, посадочный талон, мобильный телефон

В российских аэропортах с воскресенья, 24 февраля, разрешено пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам. При регистрации через интернет пассажиры будут иметь возможность получить или скачать посадочный талон на свой смартфон или иной мобильный гаджет, с которым затем можно будет пройти на посадку. Соответствующее распоряжение российского Минтранса вступило в силу. При этом сохранится возможность самостоятельно напечатать талон или получить его в аэропорту.

Контекст

Все больше россиян, белорусов и украинцев пользуются услугами лоукостеров, выполняющих рейсы в ФРГ. Но действительно ли билет на самолет дешевле, чем на поезд? Смотря, как считать. (01.10.2018)

Представители всех трех московских аэропортов (Домодедово, Внуково и Шереметьево), а также ряда региональных аэропортов рассказали РИА "Новости", что уже располагают техническими возможностями для пропуска пассажиров по электронным посадочным талонам, однако точные даты запуска новой технологии пока не сообщили. В аэропорту Уфы пассажиры могут пользоваться электронными посадочными талонами уже с конца 2018 года.

Впервые электронные посадочные талоны были введены в обращение в 2007 году американской авиакомпанией Continental Airlines. В Европе одной из первых авиакомпаний, приступившей к использованию новой технологии, стала немецкая Lufthansa. Это произошло в апреле 2008 года. Мобильный посадочный талон снабжен таким же штрих-кодом, что и стандартный билет на бумажном носителе.

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    Автор: Ксения Сафронова


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