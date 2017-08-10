В России начали антимонопольное расследование в отношении Apple

Американская технологическая корпорация Apple оказалась в центре антимонопольного расследования в России. В четверг, 8 августа, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила о возбуждении дела в отношении Apple по заявлению российского разработчика антивирусных программ "Лаборатория Касперского".

Российская компания утверждает, что интернет-гигант из США неправомерно использует свою доминирующую позицию в приложениях для смартфонов. Речь идет о "необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала", указывается в заявлении ФАС.

Подозрения в злоупотреблении Apple доминирующим положением

Одновременно Apple выпустил в iOS версии 12 свое приложение Screen Time с аналогичными функциями, отмечается далее. "Действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - заявила ФАС.

Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.

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