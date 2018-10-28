 В России задержали десятки участников акций ″За ваших и наших детей″ | Новости из Германии о России | DW | 28.10.2018

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Россия

В России задержали десятки участников акций "За ваших и наших детей"

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов прошли акции в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети".

Во время акции протеста в Санкт-Петербурге За ваших и наших детей

Во время акции протеста в Санкт-Петербурге "За ваших и наших детей"

Полиция в Санкт-Петербурге задержала не менее 40 человек, участвовавших в акции "За ваших и наших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Сети" и "Нового величия". Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщает издание "ОВД-Инфо". Часть задержанных проводили одиночные пикеты. В частности, Дмитрий Скурихин держал в руках плакат с надписью "Защитите детей от эфэсбэшных чертей", указывает далее издание.

Силовики начали оттеснять людей с Невского проспекта и "задерживать всех подряд", кто походил на возможных участников акции, указывается далее. По данным СМИ, в автозаке оказались корреспонденты агентства "Росбалт", телеканала "Дождь", "Коммерсанта" и "Sota.Vision". Позже четверых задержанных журналистов отпустили без составления протокола, пишет "ОВД-Инфо".

Также задержан один из заявителей акции, активист "Открытой России" Павел Чупрунов, его везут в отдельном автомобиле.

Акция на Лубянке в Москве

В Москве несогласованная акция началась в относительно спокойной обстановке. По оценке корреспондента DW, на Лубянской площади собрались максимум 1500 человек, в том числе правозащитник Лев Пономарев и бывший директор Музея имени Сахарова Юрий Самодуров, а также активисты движения "Бессрочный протест". Большинство людей в полицейской форме, присутствующих на акции - женщины, они призывают участников не мешать проезду транспорта. По данным "МБХ Медиа", в московской акции также участвует мать фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой, находящейся под домашним арестом.

Ранним вечером на Тверской улице в Москве начались задержания, сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод (ОГОН). По данным телеграм-канала "Лубянка 28.10", на Тверской площади стоят 5 автозаков. Телеграм-канал "Маховик политических репрессий" сообщает о задержании 14 человек.

Кроме того, сообщалось о драке между участником акции с плакатом и провокатором из движения СЕРБ, обоих задержали.

Акции проходят также в ряде других российских городов, в том числе в Пензе, Новосибирске и Ростове-на-Дону. В Иркутске прошел одиночный пикет в поддержку фигурантов дел об экстремизме, полиция не реагировала на активистов, все закончилось без задержаний, пишет "ОВД-Инфо". По данным того же издания, в ростовской акции участвовали около 60 человек. Одного из них - Максима Руденко - задержали после того как он объявил в микрофон, что является участником "Открытой России". Спустя два часа Руденко отпустили, составив протокол об участии в деятельности нежелательной организации.

Контекст

Акции в поддержку фигурантов "Нового величия" и "Сети" организовали родители обвиняемых. Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать мероприятие. В Москве организаторы приняли решение провести его в формате "прогулки" без плакатов и лозунгов, в Петербурге - серию одиночных пикетов.

Дела "Нового величия" и "Сети"

Шестерых активистов движения "Новое Величие", включая  несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить временное правительство в России. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. При этом защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Благодаря активной общественной поддержке мера пресечения для Анны Павликовой, а также 19-летней Марии Дубовик, была заменена на домашний арест. 11 сентября его срок был продлен на три месяца - до 13 декабря 2018 года. Четверо прочих участников "Нового величия" изначально были помещены под домашний арест, еще четверо - отправлены в СИЗО.

Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации волнений в стране. Теперь им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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