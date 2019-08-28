В России вырос уровень бедности

В России выросло количество людей с доходами ниже прожиточного минимума. Кроме того, ухудшен прогноз по уровню бедности в РФ на 2019-2022 годы.
В России возросло количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Как следует из данных Росстата, опубликованных во вторник, 27 августа, в первом полугодии 2019 года уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%. Общее число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 200 тысяч человек по сравнению с первым полугодием 2018 года и составило 19,8 миллиона человек.
Уровень бедности вырос и во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - с 12,5% до 12,7%. Еще больший рост зафиксирован при сопоставлении первых кварталов двух последних лет - 13,9% в 2018-м и 14,3% в 2019 году. В исследовании отмечается, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер, поэтому корректно сравнивать определенный квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом в том же году.
Кроме того, Минэкономразвития РФ в новом макропрогнозе ухудшило прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы. В 2019 году он ожидается на уровне 12,5% от численности населения (12% в предыдущей версии), 11,7% (вместо 11,1%) - в 2020-м, 10,8% (10,2%) - в 2021-м и 9,4% (9,3%) - в 2022 году.
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