В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии. По информации издания O Globo, пожар начался в воскресенье, 2 сентября, в 19.30 по местному времени (01.30 мск). Причина возгорания по-прежнему неизвестна. Информация о возможных жертвах пока не поступала. К моменту возгорания музей был закрыт.

"Потеряны 200 лет работы, исследований и знаний", - написал президент Бразилии Мишел Темер в своем микроблоге в Twitter. Глава государства назвал случившееся "печальным днем для всех бразильцев".

Национальный музей Бразилии был одним из старейших в Южной Америке. Его учредил королем Португалии Жуаном VI в 1818 году в рамках инициативы для стимулирования научных исследований в Бразилии. Коллекция музея насчитывает свыше 20 млн экспонатов, связанных с историей страны, а также относящихся к Древнему Египту, Древней Греции и Древнему Риму.

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