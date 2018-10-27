 В результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге погибли люди | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.10.2018

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Мир

В результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге погибли люди

По данным телеканала Fox News, в американском Питтсбурге застрелены не менее четырех человек.

Полиция на месте происшествия в Питтсбурге

На месте происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). В результате в субботу, 27 октября, погибли не менее четырех человек, сообщает телеканал Fox News. По данным телеканала CBS, застрелены семь человек. Мэрия Питтсбурга подтвердила факт стрельбы.

Представитель полиции сообщил о задержании предполагаемого преступника. 

Телевизионные кадры с места происшествия свидетельствуют о том, что в район стянуто большое число полицейских. Ранее департамент общественной безопасности Питтсбурга предупредил о нахождении стрелка в городе.

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что следит за событиями.

Новость дополняется.

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    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

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    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

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    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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