 В результате стрельбы в Калифорнии погибли 13 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.11.2018

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Мир

В результате стрельбы в Калифорнии погибли 13 человек

Среди погибших в ночном клубе в Таузанд-Оксе - предполагаемый преступник и полицейский. Более 12 человек получили ранения.

На месте происшествия

На месте происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе калифорнийского города Таузанд-Окс близ Лос-Анджелеса погибли 13 человек, в том числе предполагаемый преступник и полицейский, прибывший на место инцидента. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщил представитель местного шерифа.

Контекст

Более 12 человек получили ранения, в том числе тяжелые.

Неизвестный мужчина поздним вечером 7 ноября по местному времени вошел в ночной клуб Borderline Bar and Grill и около 30 раз выстрелил по находившимся там людям. В помещении проходила вечеринка студентов колледжа, на ней присутствовали несколько сотен человек.

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    Стрельба на бульваре в Лас-Вегасе, где всегда очень людно, продолжалась несколько минут. Зрители концерта и случайные свидетели происшествия в панике покидали площадку перед гостиницей Mandalay Bay. На кадрах с места происшествия также видны лежащие на земле люди.

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    Раненых - более четырехсот

    Как сообщили в университетском медицинском центре Лас-Вегаса, к ним были доставлены 26 пострадавших в результате стрельбы, из них 12 - в критическом состоянии. В целом счет погибших идет на десятки, число раненых превышает четыреста человек.

    Автор: Екатерина Венкина


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Как предотвратить стрельбу в учебном заведении: мнение психологов

Контекст

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель. (02.10.2017)  

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