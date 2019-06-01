 В результате взрывов близ Нижнего Новгорода пострадали более 40 человек | Новости из Германии о России | DW | 01.06.2019

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Россия

В результате взрывов близ Нижнего Новгорода пострадали более 40 человек

На территории завода около Нижнего Новогорода, который в том числе производит боеприпасы, произошла серия взрывов. Около 40 человек пострадали.

Взрыв в Дзержинске, 1 июня 2019 г.

Взрыв в Дзержинске, 1 июня 2019 г.

На предприятии "Кристалл" под Нижним Новгородом, в городе Дзержинске, в субботу, 1 июня, произошло как минимум три взрыва. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам представителя регионального управления МЧС, чьи слова цитирует "Интерфакс", возникший в результате взрывов пожар распространился на площади около 100 квадратных метров. Разрушено одно административное здание. Ранее сообщалось, что взрывов было два.

Контекст

Пять из десяти самых загрязненных городов мира расположены на территории бывшего Советского Союза. К такому выводу пришли эксперты экологического центра Blacksmith Institute. (20.10.2006)

Взрыв на химическом заводе в провинции Цзянсу был такой силы, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. За врачебной помощью обратилось более 600 человек. (22.03.2019)

Число пострадавших в результате инцидента составило более 40 человек. Часть пострадавших поступила в больницы с колото-резаными ранами. Сразу после взрывов заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, заявил, что два человека пропали без вести, однако позднее эта информация не подтвердилась. Пресс-служба областного правительства заявила, что "угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет". Об угрозе для людей на предприятии также не сообщается.

В пресс-службе администрации Дзержинска подтвердили, что взрывы произошли в НИИ "Кристалл". По предварительным данным, эпицентр находился в цехе полимеров. Анонимный источник информагентства сообщает, что  в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Там же, по словам источника, хранились боеприпасы.

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