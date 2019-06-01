В результате взрывов близ Нижнего Новгорода пострадали более 40 человек

На предприятии "Кристалл" под Нижним Новгородом, в городе Дзержинске, в субботу, 1 июня, произошло как минимум три взрыва. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам представителя регионального управления МЧС, чьи слова цитирует "Интерфакс", возникший в результате взрывов пожар распространился на площади около 100 квадратных метров. Разрушено одно административное здание. Ранее сообщалось, что взрывов было два.

Число пострадавших в результате инцидента составило более 40 человек. Часть пострадавших поступила в больницы с колото-резаными ранами. Сразу после взрывов заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, заявил, что два человека пропали без вести, однако позднее эта информация не подтвердилась. Пресс-служба областного правительства заявила, что "угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет". Об угрозе для людей на предприятии также не сообщается.

В пресс-службе администрации Дзержинска подтвердили, что взрывы произошли в НИИ "Кристалл". По предварительным данным, эпицентр находился в цехе полимеров. Анонимный источник информагентства сообщает, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Там же, по словам источника, хранились боеприпасы.

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