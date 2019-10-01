В Пскове начался суд над обвиняемой в оправдании терроризма журналисткой

В Псковском областном суде во вторник, 16 июня, началось предварительное выездное заседание Второго западного окружного военного суда Москвы, рассматривающего дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Процесс по этому делу, вызвавшему большой общественный резонанс, должен был начаться 20 апреля, однако был отложен из-за пандемии коронавируса.

Как рассказала DW Светлана Прокопьева, заседание суда было открытым. Суд также удовлетворил ходатайства об организации видеотрансляции из зала заседаний.

Защитой журналистки занимаются трое адвокатов: Тумас Мисакян из Центра защиты прав СМИ, Татьяна Мартынова - псковский адвокат, соглашение с которым Прокопьевой помог заключить правозащитный центр "Мемориал", а также Виталий Черкасов из "Агоры". По словам Прокопьевой, последний не смог лично присутствовать на заседании 16 июня, так он параллельно занимается делом "Сети" в Санкт-Петербурге.

По словам журналистки Людмилы Савицкой, присутствовавшей на слушании, прокуратура заявила, что Светлана Прокопьева совершила "оправдание и пропаганду (терроризма. - Ред.), желая наступления общественно-опасных событий". Однако при этом, как написала Савицкая на своей странице в соцсети Facebook, обвинитель не смог указать правильное название передачи, в которой прозвучал соответствующий комментарий журналистки.

Дело журналистки Светланы Прокопьевой

В ноябре 2018 года Светлана Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала взрыв, устроенный 17-летним студентом в здании УФСБ России в Архангельске месяцем ранее. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан. Именно так я понимаю самое громкое событие прошлой недели - взрыв в архангельском ФСБ", - заявила тогда Прокопьева.

Позже текст выступления журналистки под названием "Репрессии для государства" перепечатала также "Псковская лента новостей".

На основании этой авторской реплики 5 февраля 2019 года против Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма, за которое в РФ грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в феврале 2019 года суд вынес решение оштрафовать радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм".

Светлана Прокопьева о выдвинутых против нее обвинениях

"Не знаю, кому приспичило затеять это дело и почему. Думаю, такое стало возможным из-за отсутствия общественного контроля над силовиками", - написала Прокопьева на своей странице в соцсети Facebook вечером 16 июня. "Когда общество не имеет влияния на власть, в том числе на силовую, получается, что они сами себе придумывают задачи, законы, сами себе придумывают правила и живут по ним, и нам навязывают", - добавила она.

В свою очередь международная правозащитная организация Amnesty Internationalопубликовала 16 июня заявление, в котором потребовала прекратить уголовное преследование журналистки. "В инкриминируемых ей деяниях отсутствует состав преступления "оправдание терроризма", а журналистка подвергается уголовному преследованию только за осуществление своего права на свободу выражения мнений", - подчеркивается в документе.

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