В Праге начал работу 3-й Форум Бориса Немцова

В Праге во вторник, 9 октября, начал работу 3-й Форум Бориса Немцова. С приветственным словом на его открытии выступили заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Кафка, лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) в Европарламенте и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, а также дочь погибшего российского политика, журналист DW Жанна Немцова. "Евросоюзу необходима единая стратегия, чтобы реагировать на агрессивное поведение России, которое та проявляет в последние 10 лет. Одних сакций для этого недостаточно", - заявил Верхофстадт. По его словам, сейчас в ЕС отсутствует единая политика в отношении России.

Во время войны с Грузией 10 лет назад Россия начала насильственное изменение границ в Европе и продолжила эту стратегию в 2014 году в Украине, на востоке которой во время конфликта погибли до 10 тысяч человек. Затем Россия начала наступление на все европейское сообщество путем кибератак и вмешательства в выборы, подчеркнул Ги Верхофстадт. "Цель России - подорвать единство ЕС и силу Запада", - добавил политик.

На форум Бориса Немцова прибыли и несколько известных российских общественных деятелей - Илья Яшин, Владимир Милов, Сергей Алексашенко. Они намерены обсудить роль гражданского общества в РФ, новые шансы для российской демократии, ответы на популизм и национализм, "новый язык Кремля" и будущее российской оппозиции.



Пражский форум продлится до 10 октября. Он приурочен ко дню рождения Бориса Немцова: 9 октября Немцову исполнилось бы 59 лет.

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