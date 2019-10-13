 В Польше правящая партия получила на выборах абсолютное большинство | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Польше правящая партия получила на выборах абсолютное большинство

По официальным данным, партия премьера Матеуша Моравецкого заручилась поддержкой более 45 процентов избирателей. Оппозиционная "Гражданская платформа" получила лишь 26 процентов голосов.

Сторонники партии Закон и справедливость

В Польше официально подтверждена убедительная победа на выборах правящей партии "Закон и справедливость". По результатам подсчета более 82 процентов избирательных бюллетеней, партия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого укрепила абсолютное большинство, получив 45,16 процента голосов, сообщил польский избирком в понедельник 14 октября.

Контекст

"Газпром" может лишиться своего крупнейшего рынка сбыта в Восточной Европе из-за двух инфраструктурных проектов: строительства нового газопровода и расширения СПГ-терминала. (08.10.2019)

У польско-украинского приграничного региона немало экономических преимуществ. Но незалеченные исторические травмы осложняют жизнь людям по обе стороны границы. Репортаж DW. (22.05.2019)

Второе место с сильным отставанием заняла оппозиционная "Гражданская платформа". Она смогла заручиться поддержкой 26,10 процента избирателей. Председатель партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский накануне заявил, что его партии предстоят четыре года трудной работы. "Несмотря на то, что нам противостоял сильный фронт, нам удалось победить", - отметил он.

Спорная реформа органов юстиции

Согласно прогнозам, блок из Польской крестьянской партии и антисистемного движения "Кукиз'15" может рассчитывать на 9,1, а блок крайне правых партий - на 6,4 процента голосов.

По мнению наблюдателей, "партия "Закон и справедливость", воодушевленная убедительной победой на парламентских выборах, по всей видимости, продолжит спорную реформу органов юстиции, вызывающую нарекания у Евросоюза. Из-за нарушения независимости польских органов юстиции Брюссель уже начал в отношении Варшавы целый ряд штрафных процедур.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Акция за независимость стран Балтии

    Акция за независимость - "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. На фото: живая цепь в Таллине 23 августа 1989 года.

  • Акция Балтийский путь в Вильнюсе, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Живая цепь длиной в 600 км

    На фото: отрезок "Балтийского пути" в Вильнюсе, столице бывшей Литовской ССР. В общей сложности длина живой цепи составила более 600 км: в акции приняли участие около 2 млн человек - то есть, примерно четверть населения трех балтийских республик в 1989 году, вместе взятых. В то время в странах Балтии еще не знали, как на демонстрацию отреагируют в Кремле.

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Взявшись за руки: от Таллина до Вильнюса

    Акция получила широкий резонанс: на улицу вышли мужчины, женщины, дети, старики и молодежь. Соседи приносили им еду, милиция останавливала движение. Ровно в 19 часов вечера два миллиона человек взялись за руки и не разнимали их на протяжении 15 минут, образовав самую длинную человеческую цепь в мире и соединив три столицы - Таллин, Ригу и Вильнюс.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    На пороге новой эры

    Люди приходили на акцию с еще недавно запрещенными национальными флагами трех балтийских республик до их включения в состав СССР в 1940 году, а после завершения мероприятия до поздней ночи распевали народные песни. Им казалось, что независимость близка как никогда. Так оно и было.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Осторожная реакция Москвы

    Тот факт, что в акции приняла участие четверть населения стран Балтии, говорит об ее исключительной важности. В Кремле воздержались от насильственных действий, однако пытались всячески приуменьшить роль "Балтийского пути". Несмотря на это, процесс распада СССР был уже запущен: в 1991 году Латвия, Эстония и Литва вновь обрели независимость.

  • Плитка с надписью stebuklas в Вильнюсе

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Место, где сбываются желания

    Живая цепь заканчивалась на площади перед Кафедральным собором Вильнюса. Впоследствии на этом месте была установлена плитка с надписью "stebuklas", что в переводе с литовского означает "чудо". Считается, что если встать на плиту и, загадав желание, повернуться на 360 градусов, то оно непременно исполнится.

    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


Смотреть видео 13:39

Польше не нужен газ из России, Газпрому из-за Северного потока это выгодно. DW Новости (07.10.19)

Контекст

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

23 августа 1989 года, когда СССР находился на пороге распада, около 2 млн эстонцев, латышей и литовцев выстроились в самую длинную живую цепь в истории. Галерея DW - о том, как это было. (22.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Польше не нужен газ из России, Газпрому из-за Северного потока это выгодно. DW Новости (07.10.19)  

"Северный поток" под ударом Польши: для Путина это пострашнее шпионской истории? DW Новости  

Польша в НАТО: 20 лет спустя  

Также по теме

Polen Wahlen l Wahlstation - Stimmabgabe in Warschau

Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше 13.10.2019

Националисты-консерваторы получают абсолютное большинство в польском парламенте. За годы их власти в стране появилась опасность "авторитарной диктатуры", считают экс-лидеры Польши.

Polen Krakow | Wahlplakate

Выборы в Польше: правые и еще правее 14.10.2019

В Польше 13 октября прошли парламентские выборы. Победу на них одержали правые консерваторы партии Качиньского. По данным экзитполов, они вновь получают абсолютное большинство мандатов в Сейме.

Polen Fahne

В Польше перед выборами в Европарламент лидируют правые консерваторы 28.04.2019

"Европейская коалиция", сформированная с целью предотвратить усиление антиевропейских настроений, пока отстает от правящей силы.

Реклама

Самые читаемые

Вымирание пчел: проблема, которая ужалит каждого  

Асад перебрасывает войска на север Сирии  

Глава МОК передает WADA полное право на решение об участии РФ в Олимпиаде-2020  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно