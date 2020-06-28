 В Польше выбирают нового президента | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2020

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Европа

В Польше выбирают нового президента

Фаворитом является действующий глава государства Анджей Дуда, вызвавший недавно на Западе возмущение своими словами по поводу геев. Наблюдатели полагают, что победитель определится лишь после второго тура.

На избирательном участке

В Польше в воскресенье, 28 июня, проходят президентские выборы. Голосование проводится со значительным запозданием из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Первоначально планировалось, что выборы пройдут еще 10 мая. Решение о переносе голосования на 28 июня принималось в последнюю минуту на фоне острой политической полемики.

На высший государственный пост в Польше претендуют 11 кандидатов, все - мужчины. Фаворитом, согласно опросам, является действующий президент Анджей Дуда, представляющий правящую национал-консервативную партию "Закон и справедливость". На втором месте находится мэр Варшавы Рафал Тшасковский – кандидат либерально-демократического оппозиционного блока "Гражданская платформа".

По мнению наблюдателей, Дуде, несмотря на преимущество, не удастся одержать победу в первом туре, поэтому победитель определится, по всей видимости, лишь после второго тура голосования через две недели.

Главные кандидаты на пост президента Польши

Анджей Дуда, занимающий пост президента Польши уже пять лет, позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. 48-летний консерватор выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки. Его недавние гомофобные высказывания вызвали бурю возмущения на Западе. Дуда сказал по поводу гомосексуалов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов: "Нас пытаются убедить, что это люди. Но это всего лишь идеология".

Главный политический оппонент Дуды Рафаль Тшасковский подписал так называемую "Хартию ЛГБТ+" в поддержку сексуальных меньшинств. В ходе предвыборной кампании он, однако, предпочитал не выпячивать эту тему, чтобы не отпугнуть консервативных избирателей. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством спорную реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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