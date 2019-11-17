В Петербурге протестуют против ввоза в Россию ядерных отходов из ФРГ

На пикеты в Санкт-Петербурге к генеральному консульству Германии на Фурштатской улице в понедельник, 25 ноября, вышли трое активистов. Они развернули плакаты с требованием прекратить ввоз урановых "хвостов" из ФРГ в Россию. Очередное судно, груженое обедненным гексафторидом урана, должно прибыть из германского Гронау в Петербург утром 26 ноября. Поставки происходят в рамках соглашения компании Urenco Deutschland с "Росатомом".

Пикеты у генерального консульства ФРГ в Петербурге проводили участники группы "Нет атомной энергетике". Их было всего трое, но они надеются, что со временем неравнодушных горожан станет больше - ведь о возобновлении ввоза обедненного урана в Россию стало известно всего месяц назад.

Ядерное сырье или ядерные отходы?

"Я считаю, что немецкое общество должно обратить внимание на эту проблему и не допустить вывоз этого так называемого сырья, которое в результате оказывается радиоактивными отходами", - объяснила свою позицию активистка Елена Шендера. В комментарии DW "Росатом" отмечал, что в Россию обедненный уран поступает на переработку, а затем вывозится обратно за рубеж. Шендера утверждает, что до 90 процентов этого груза на самом деле останется в России.

Вероника Беседина во время пикета

"У нас и так накоплено около тысячи тонн урановых "хвостов", следующие партии будут только увеличивать риски, - считает активистка. - Нужно разбираться со своими накопленными отходами, прежде чем принимать чужие". Ее соратница Вероника Беседина добавила, что хранение таких токсичных отходов в России небезопасно из-за "высокой степени халатности и коррупции". Она призвала создать специальную комиссию, которая будет следить за безопасностью хранения "хвостов".

Активисты пытались передать в генконсульство обращение, в котором отмечается незаконность ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа в Россию как по российскому, так и по немецкому законодательствам. По голосовой связи Елене сообщили, что в соответствии с правилами безопасности сотрудники не могут принять ее письмо, и попросили отправить его по почте. Она планирует отправить письмо во вторник.

Депутат предложил свой маршрут доставки урановых "хвостов"

Забившие тревогу активисты нашли поддержку у депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского (фракция "Яблоко") и сопредседателя Союза потребителей России Анатолия Голова. Утром в понедельник они направили обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием срочно вмешаться в ситуацию.

"Наш город и наша страна не могут являться свалкой для зарубежных радиоактивных отходов, - говорится в обращении. - Особенно циничной эта ситуация выглядит в условиях так называемых "контрсанкций": ввозить в Россию сыр из Германии нельзя, а радиоактивные отходы можно?"

В этот раз Вишневский и Голов предлагают организовать перегрузку урановых "хвостов" не в Петербурге, а в порту Усть-Луга (Ленинградская область). После перегрузки обедненный уран предполагается железной дорогой отправить в Новоуральск Свердловской области. В дальнейшем подписанты требуют и вовсе не допускать отправки радиоактивных отходов в Россию.

Елена Шендера по просьбе DW прокомментировала предложение Вишневского. "Если отходы будут ввозиться через Усть-Лугу, то об этом вообще никто не узнает, - заявила женщина. - В Усть-Луге нет активистов, все будет ввозиться втихую. Нужно немедленно прекратить поставки и разорвать сделку".

Как сообщал "Гринпис", с мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО "Уральский электрохимический комбинат" уже отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров) каждый, то есть около 3600 тонн урановых "хвостов". Всего с 2019 по 2022 годы планируется ввезти в Россию 12 тысяч тонн, то есть более 1000 контейнеров урановых "хвостов".

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