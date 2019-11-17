В Палату представителей Беларуси не прошел ни один оппозиционер

По предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в нижнюю палату национального парламента - Палату представителей не прошел ни один оппозиционный кандидат. В ночь на понедельник, 18 ноября, Центральная избирательная комиссия Беларуси признала выборы состоявшимися и опубликовала предварительные итоги голосования.

Согласно этим данным, в нижнюю палату Национального собрания избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все из них поддерживают политику властей. В прошлом созыве Палаты представителей работали два оппозиционера - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Товарищества белорусского языка".

Еще до публикации предварительных итогов глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что в Палату представителей прошли экс-министр информации страны Лилия Ананич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а также "мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич. Явка составила 77,22 процента, что на 3 процентных пункта выше показателя выборов 2016 года.

Парламентские выборы в Беларуси

Парламентские выборы в Беларуси, которую в ЕС считают последней диктатурой Европы, состоялись 17 ноября. Около 6,8 млн граждан, обладающих правом голоса, имели возможность избрать 110 депутатов нижней палаты Национального собрания. На депутатские мандаты претендовали около 500 кандидатов. В Беларуси отсутствуют классические партийные блоки, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии. За выборами следили около 1000 международных наблюдателей.

Вся власть в Республике Беларусь сконцентрирована вокруг президента Александра Лукашенко, который с помощью нынешних досрочных парламентских выборов стремился еще больше укрепить свои позиции в преддверии запланированных на 2020 год президентских выборов. Лукашенко правит Беларусью уже 25 лет - дольше, чем любой другой руководитель в Европе.

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