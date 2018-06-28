 В ООН подвергли ЕС критике из-за драмы вокруг судна с беженцами | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2018

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Европа

В ООН подвергли ЕС критике из-за драмы вокруг судна с беженцами

В УВКБ и Международной организации по миграции потребовали от участников саммита ЕС в кратчайшие сроки выработать решения, применимые к спасаемым на море мигрантам.

Судно Lifeline в порту Валлетты

Судно Lifeline в порту Валлетты

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции вечером в среду, 27 июня, подвергли Евросоюз жесткой критике после драмы, развернувшейся вокруг немецкого спасательного судна Lifeline с беженцами на борту. С 21 июня оно не могло зайти ни в один европейский порт, везде получая отказы.

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

На встрече в Брюсселе члены Евросоюза договорились удерживать мигрантов подальше от своих границ. При этом в жертву принесены правовые нормы и принципы гуманизма, считает Барбара Везель. (25.06.2018)

Эксперты отметили, что из-за паралича политической воли Евросоюза страдают невинные. В международных организациях потребовали от глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки выработать на саммите в Брюсселе 28-29 июня решения, применимые к спасаемым на море мигрантам.

Вечером 27 июня Мальта все-таки приняла Lifeline, на борту которого находились около 230 мигрантов. Активисты из Дрездена спасли беженцев в международных водах Средиземного моря 21 июня.

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    Автор: Анастасия Буцко


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