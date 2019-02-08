 В ООН озабочены давлением на Хуана Гуайдо в Венесуэле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.02.2019

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Мир

В ООН озабочены давлением на Хуана Гуайдо в Венесуэле

Решение Верховного суда Венесуэлы, запретившего Гуайдо выезжать из страны и заморозившего его активы, не соответствуют международными стандартами в области прав человека, считают в ООН.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо

Спецдокладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян выразил озабоченность по поводу ряда мер, предпринятых Верховным судом Венесуэлы против временного президента страны, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Соответствующее заявление распространило в пятницу, 8 февраля, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Как отмечается в документе, речь идет о запрете оппозиционному политику покидать территорию Венесуэлы и замораживании его финансовых активов. "Факты свидетельствуют о том, что меры против Гуайдо не были приняты в соответствии с конституционными требованиями, обычными правовыми процедурами и международными стандартами в области прав человека", - указывается в заявлении. Гарсия-Саян уже сообщил о своих выводах правительству Венесуэлы.

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Спецдокладчик также обратил внимание на факты политического давления на судей в контексте недавних демонстраций, произошедших в Венесуэле. "Решения судей стали частью мер правительства, лишающих сотни людей, в том числе несовершеннолетних, возможности участвовать в общественных протестах", - считает Гарсия Саян. Он призвал власти Венесуэлы "уважать, поощрять и гарантировать независимость и беспристрастность судебной власти, чтобы она могла выполнять свои обязанности в безопасных условиях и разрешать дела без ограничений, влияния, стимулов, давления, угроз или неправомерного вмешательства, прямого или косвенного".

Противостояние в Венесуэле

Один из лидеров оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы 23 января на фоне массовых акций протеста, вспыхнувших в Каракасе и других городах страны после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки не признали результаты президентских выборов в Венесуэле, которые бойкотировала оппозиция и в результате которых Мадуро, по сведениям Национального избирательного совета, заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.

О признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы уже объявили большинство стран Евросоюза, включая Германию. Кроме того, его признали США и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств. 

В конце января Верховный суд Венесуэлы закрыл Гуайдо доступ к банковским счетам и запретил ему выезжать за рубеж.

Генпрокуратура страны начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции.

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    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

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    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

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    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Ссылки в интернете

Заявление на сайте Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом (05.02.2019)  

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