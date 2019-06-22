 В ООН ищут возможности распределить 1,44 миллиона беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2019

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Мир

В ООН ищут возможности распределить 1,44 миллиона беженцев

80 процентов людей, вынужденно покинувших родину, временно проживают в развивающихся странах, заявило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Временный лагерь для беженцев в Турции

Временный лагерь для беженцев в Турции

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ищет возможность распределить 1,44 миллиона беженцев. Эти люди - прежде всего выходцы из Сирии, Южного Судана и Конго - в настоящее время временно проживают в 60 различных странах, заявил глава организации Филиппо Гранди в понедельник, 1 июля, на конференции в Женеве по проблеме переселения беженцев.

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Несовершеннолетних беженцев, прибывших в Германию без сопровождения, как правило, не высылают из страны. Однако зачастую определить их реальный возраст не так-то просто. Подробности - у DW. (24.01.2019)

Больше всего людей, вынужденно покинувших свои страны в связи с войнами, конфликтами и преследованиями, находятся на территории Турции и стран Восточной Африки. В ООН ищут для них принимающие страны, в которых беженцы смогли бы начать новую жизнь, указал далее Гранди.

Необходимо более справедливое распределение беженцев

По его словам, четыре из пяти беженцев нашли временный приют в развивающихся странах. У многих принимающих государств имеются экономические проблемы, а существенная часть населения живет за чертой бедности. "Ответственность за глобальные кризисы необходимо разделить более справедливо", - подчеркнул он.

Согласно данным УВКБ ООН, 40 процентов беженцев, ищущих новую принимающую страну, являются выходцами из Сирии, 14 процентов - из Южного Судана, 11 процентов - из Конго.

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    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

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    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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