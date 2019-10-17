В ожидании смерти в гостинице "Метрополь"

"Метрополь" - новый роман известного немецкого писателя Ойгена Руге (Eugen Ruge), попавший сразу после выхода в свет в список бестселлеров журнала Spiegel. Речь действительно идет о московской гостинице "Метрополь", где большей частью и происходит действие романа. Предыдущий - "В сумрачные времена"- был признан лучшим романом 2011 года и получил Deutscher Bücherpreis, немецкий аналог "Букера". Как и роман-лауреат, "Метрополь" - автобиографическая книга. В ее основе лежат реальные события - то, что пережила в Москве 1930-х годов семья Руге: его отец, брат отца и, прежде всего, их мать - "красная Шарлотта", как ее называет автор.

Пятнадцать месяцев прожила она в номере 479 гостиницы "Метрополь" вместе со своим вторым мужем в 1936-37 годах. Комфортной эта жизнь не была, и не только потому, что построенное в 1907 году в стиле модерн роскошное здание давно уже не соответствовало дореволюционному комфорту. В годы сталинского террора почти весь четвертый этаж был зарезервирован за НКВД, и туда селили иностранцев, бывших деятелей Коминтерна и разведчиков, отозванных в СССР.

"Красная Шарлотта" и Александр Эмель

Среди жителей "Метрополя" - Шарлотта и Ганс, работавшие нелегально за границей, верные сталинцы, твердо убежденные в том, что даже тех, с кем они дружили и с кем работали в подполье, арестовывают правильно. Ведь они признались в самых страшных преступлениях! Эти негодяи всегда были скрытыми врагами, и замечательно, что их разоблачила партия!

Но сомнение все же закрадывается. Шарлотта боится признаться себе, что не знает, чего она ждет в 479 номере гостиницы "Метрополь": ареста, смерти или нового партийного задания...

Смерть наиболее вероятна: она хорошо знала высокопоставленного деятеля компартии Германии Александра Эмеля и однажды продала ему граммофон. Проклятый граммофон, улика, вещественное доказательство их преступной связи! Для Шарлотты это равносильно смертному приговору, ведь Эмель был приговорен вместе с Зиновьевым и Каменевым на первом московском процессе 1936 года к высшей мере как участник троцкистского заговора. И он был расстрелян.

"Метрополь" в 1938 году

Александр Эмель - партийный псевдоним Моисея Лурье, работника ЦК КПГ, позже, после эмиграции в СССР, профессора Московского университета. С его историей Ойген Руге познакомился в Москве, куда приехал в 2014 году, чтобы узнать подробней о судьбе "красной Шарлотты". Руге специально поселился в "Метрополе", чтобы лучше, так сказать, вжиться в роль немецких коммунистов 1930-х годов, хотя отремонтированный и модернизированный пятизвездочный отель, конечно же, совершенно не похож сегодня на тот, в котором жили тогда они.

Лион Фейхтвангер тоже жил в "Метрополе"

Ойгену Руге удалось получить в 2015 году доступ к партийному делу Шарлотты, которое сохранилось в архиве. Он узнал, что та очень редко встречалась со своими сыновьями, которым очень тяжело пришлось в Москве, и не хлопотала за них, когда их посадили. Впрочем, и позже, уже после войны, в ГДР, куда уехали Шарлотта и Ганс, пережившие сталинские репрессии, она затыкала уши, чтобы не слушать, как ее сын Вольфганг, отец Ойгена, рассказывает о том, что ему довелось испытать в ГУЛаге.

Обложка романа "Метрополь"

Кстати говоря, заселяясь в "Метрополь", Ойген Руге перепутал номера и снял не тот, в котором когда-то жили Шарлотта и Ганс, а соседний - 478-й. Он был потрясен, когда узнал, что именно сюда в декабре 1936 года поселили известного писателя Лиона Фейхтвангера (Lion Feuchtwanger), приехавшего в Москву по личному приглашению Сталина.

Фейхтвангер был очарован Сталиным и пел ему потом панегирики в своей книге "Москва, 1937". Он восторженно писал о высоком уровне жизни в СССР в 1937 году и уверял, что шпионская деятельность подсудимых на московских процессах - чистая правда. Фейхтвангер прожил в "Метрополе" три месяца - через стенку с Шарлоттой и Гансом, которые ожидали ареста и смерти в соседнем номере.

Новый роман Ойгена Руге был представлен публике на Международной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, которая продлится до 20 октября.

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