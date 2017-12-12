В Нью-Йорке открылся саммит по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии саммита по климату в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября, предостерег от скорого наступления негативных последствий климатических изменений. "Если мы срочно не изменим свой образ жизни, то мы подвергнем опасности жизнь как таковую", - подчеркнул он.

"Природа по всему миру с яростью наносит ответный удар", - заявил Гутерриш и напомнил, что последние пять лет и, в частности июль 2019 года, стали самым жарким периодом в истории. "Наша нагревающаяся земля пронзительно кричит: "Стоп", - продолжил он. Ледники тают, протяженность пустынь увеличивается, засуха приводит к лесным пожарам, приступы жары становятся все сильнее, стихийные бедствия происходят все чаще, отметил генсек ООН и подчеркнул, что цель саммита - это не переговоры, так как вести переговоры с природой нельзя, а действия.

195 стран мира представляют планы по охране климата

В климатическом саммите принимают участие представители 195 стран мира. Они представляют свои планы по защите климата на ближайшие годы, связанные с заключенным в 2015 году Парижским соглашением по климату. Основная его цель - не допустить глобального повышения температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран.

В конференции участвуют мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса и гражданского общества. Российскую делегацию на саммите возглавляет замглавы Минприроды Мурад Керимов, германскую - канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Представители РФ намерены объявить на саммите о принятии Парижского соглашения. В свою очередь, немецкая делегация сообщила о присоединении к альянсу стран, выступающих за отказ от использования угля для выработки электроэнергии (Powering Past Coal Alliance).

Дональд Трамп и Грета Тунберг на саммите ООН

В зале, где проходит саммит ООН по климату, появился даже президент США Дональд Трамп, хотя ранее он заявлял, что не намерен участвовать в этой конференции.

Грета Тунберг выступает в ООН

Перед собравшимися с гневной речью выступила шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которая стала инициатором широкого движения молодежи за спасение климата земли Fridays For Future. Она обвинила старшие поколения в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы. "Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте, - подчеркнула Тунберг.

Выступившая вскоре после шведской девочки канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она услышала призыв молодых поколений. В коротком обращении она подтвердила готовность возглавляемого ею правительства принимать необходимые решения ради спасения климата.

ФРГ выделит 250 млн евро на спасение тропических лесов

На климатическом саммите было также объявлено, что министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) и глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас договорились о реализации программы ProGreen по спасению тропических лесов Амазонки и Африки и борьбе с незаконной вырубкой леса. В ее рамках Германия намерена инвестировать 200 млн евро, всего планируется собрать один миллиард долларов.

Берлин также выделит 20 млн евро на поддержку коренных жителей нуждающихся в охране лесов, и 30 млн евро - организации "Центральноафриканская лесная инициатива" (Central African Forest Initiative). Охрана лесов необходима для "выживания всех нас", заявила Меркель на проходящей в рамках саммита встрече по проблеме пожаров в тропических лесах Амазонии.

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