 В Норвегии завершились крупнейшие после холодной войны учения НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 07.11.2018

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Европа

В Норвегии завершились крупнейшие после холодной войны учения НАТО

Руководство Североатлантического альянса назвало учения Trident Juncture успешными. Глава Генштаба Норвегии отметил энтузиазм и напряженную работу участников маневров.

Учения Trident Juncture

Учения Trident Juncture

В Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО. По оценке руководства Североатлантического альянса, маневры прошли очень успешно. "Мы здесь многому научились", - заявил, подводя итоги в среду, 7 ноября, адмирал США Джеймс Фогго. В свою очередь начальник Генштаба Норвегии Хокон Бруун-Ханссен указал, что военнослужащие с энтузиазмом участвовали в маневрах, и отметил их "напряженную работу".

Норвегия, Балтийское море и северная Атлантика

Учения Trident Juncture проходили с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и северной Атлантике. 10 тысяч из порядка 50 тысяч участников - солдаты и офицеры бундесвера, при этом 8000 из них присутствовали непосредственно на месте учений. Кроме того, в маневрах участвовали около 150 самолетов и 60 кораблей, в частности авианосец США "Гарри Трумэн".

Контекст

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения, чтобы они могли отправить своих наблюдателей. Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений с начала украинского кризиса в 2014 году. Россия тоже проводит крупные маневры. Так, в сентябре в РФ прошли крупнейшие со времен СССР учения - "Восток-2018".

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    Автор: Александра Елкина


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