 В Нижнем Новгороде и Ярославле увековечили память Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2019

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Россия

В Нижнем Новгороде и Ярославле увековечили память Бориса Немцова

Убитый четыре года назад в Москве российский политик Борис Немцов в 1991-1997 годах был первым губернатором Нижегородской области, а с 2013 года являлся депутатом Ярославской областной думы.

Мемориальная доска в Нижнем Новгороде, 27 февраля 2019 года

Мемориальная доска в Нижнем Новгороде, 27 февраля 2019 года

В Нижнем Новгороде увековечили память первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Мемориальную доску на фасаде дома, в котором жил российский политик, установили в среду, 27 февраля, в четвертую годовщину его убийства.

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода приняли решение увековечить память первого губернатора региона в ноябре 2016 года. С соответствующей инициативой выступил Иван Карнилин, в то время занимавший пост главы города.

Мать Бориса Немцова Дина Яковлевна во время открытия мемориальной доски в Нижнем Новгороде

Мать Бориса Немцова Дина Яковлевна (в центре) во время открытия мемориальной доски в Нижнем Новгороде

27 февраля почтить память политика призвал самарский штаб оппозиционера Алексея Навального. "В течение всего дня можно возложить цветы у фонтана на Ленинградской, в границах улиц Куйбышева и Фрунзе. Подходите и зажигайте свечи у мемориала", - говорится на странице штаба в соцсети "В контакте".

Контекст

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика. (24.02.2019)

Четвертый год Надежда Митюшкина не дает исчезнуть стихийно возникшему на мосту перед Кремлем "народному" мемориалу в память о Борисе Немцове. В этом году Митюшкина стала лауреатом премии его имени. (21.06.2018)

Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель. (30.06.2017)

Память Немцова увековечена не только в России

Накануне аналогичную мемориальную доску в память о Борисе Немцове установили в Ярославле. Осенью 2013 года он был избран депутатом Ярославской областной думы и занимал эту должность до своей гибели. Ранее инициативные группы неоднократно пытались установить в Ярославле таблички в память о российском политике, однако их демонтировали неизвестные.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.  В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке в Москве, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка.

Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.

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Смотреть видео 13:53

Многотысячный марш в Москве: дань памяти Борису Немцову и сигнал власти. DW Новости

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

Ссылки в интернете

Страница штаба Алексея Навального в Самаре

Аудио- и видеофайлы по теме

Многотысячный марш в Москве: дань памяти Борису Немцову и сигнал власти. DW Новости  

Форум Немцова в Праге: сможет ли Россия стать демократической страной?  

Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне  

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