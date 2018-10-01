В Нидерландах введен запрет на ношение паранджи

После многолетних споров в Нидерландах введензапрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. Он вступил в силу в четверг, 1 августа, и касается таких предметов гардероба, как например, мусульманское покрывало - паранджа, а также никаб. Одежду такого рода нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт.

Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета. Так, сотрудники органов безопасности должны для начала потребовать, чтобы женщина, показавшаяся в общественном месте в парандже или никабе, открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей может быть запрещен вход в здание и грозить штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.

Учреждения отказываются придерживаться запрета

Впрочем, до сих пор неясно, будет ли запрет действовать в полной мере. Некоторые учреждения, в частности, больницы, общественный транспорт и полиция уже заявили, что не будут его придерживаться.

Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет. Первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция в 2011 году. Аналогичные меры действуют также в Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.

В Германии запрет на ношение головных уборов и одежды, закрывающих лицо, действует лишь частично. К примеру, в федеральной земле Гессен такие предметы гардероба запрещено носить государственным служащим.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

