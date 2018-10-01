 В Нидерландах введен запрет на ношение паранджи | Новости политики из Германии | DW | 01.08.2019

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Политика

В Нидерландах введен запрет на ношение паранджи

Запрет носить элементы одежды, закрывающие лицо, вступил в Нидерландах в силу в четверг, 1 августа. Он будет действовать в общественных местах и государственных учреждениях.

Женщины в никабах

После многолетних споров в Нидерландах введензапрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. Он вступил в силу в четверг, 1 августа, и касается таких предметов гардероба, как например, мусульманское покрывало - паранджа, а также никаб. Одежду такого рода нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт.

Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета. Так, сотрудники органов безопасности должны для начала потребовать, чтобы женщина, показавшаяся в общественном месте в парандже или никабе, открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей может быть запрещен вход в здание и грозить штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.

Учреждения отказываются придерживаться запрета

Впрочем, до сих пор неясно, будет ли запрет действовать в полной мере. Некоторые учреждения, в частности, больницы, общественный транспорт и полиция уже заявили, что не будут его придерживаться. 

Контекст

28-летняя женщина пошла в торговый центр с мусульманским головным убором, закрывающим лицо. За это ее оштрафовали на 134 евро. (04.08.2018)

Год назад в Австрии запретили носить одежду, скрывающую лицо. Но в стране почти не нашлось мусульманок в никабах, зато нарушителями этого закона иногда оказывались уличные артисты и велосипедисты. (03.10.2018)

 

Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет. Первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция в 2011 году. Аналогичные меры действуют также в Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.

В Германии запрет на ношение головных уборов и одежды, закрывающих лицо, действует лишь частично. К примеру, в федеральной земле Гессен такие предметы гардероба запрещено носить государственным служащим.

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  • Женщина в чадре

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  • Женщина в никабе

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    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

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    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Смотреть видео 01:30

В чем разница между хиджабом и паранджой?

Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW. (25.08.2016)  

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