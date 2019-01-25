 В Москве начался сильнейший за последние почти 70 лет снегопад | Новости из Германии о России | DW | 26.01.2019

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Россия

В Москве начался сильнейший за последние почти 70 лет снегопад

В выходные в Москве и Подмосковье может выпасть около половины месячной нормы осадков. В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, "Аэрофлот" отменил более 130 рейсов.

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве (фото из архива)

По прогнозам синоптиков, начавшийся в Москве снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет. Днем в субботу, 26 января, с вероятностью в 99 % выпадет не менее 8 мм осадков, сообщил Гидрометцентр России. А утру понедельника в Москве может выпасть до 20 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы, насчитывающей в январе 42 мм, пишет "Интерфакс" со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Контекст

Как указывается на сайте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье 26 и 27 января "ожидается сильный снег, метель, ветер 12-17 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы". В связи с метелью и усилением ветра в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Коммунальщики готовы к снегопаду

ГУ МЧС Москвы советует автомобилистам увеличивать дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться от непогоды под деревьями. Коммунальные службы приведены в повышенную готовность, сообщили в московской мэрии. К ликвидации последствий снегопада готовы около 9 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Между тем "Аэрофлот" сообщил об отмене 131 рейса из московского аэропорта "Шереметьево" и обратно "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий". 26 января отменены 68 вылетов, 27 января - 63. Кроме того, в те же дни изменено время вылета десятков рейсов на более позднее, сообщается на сайте авиакомпании.

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    Автор: Максим Нелюбин


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