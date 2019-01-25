В Москве начался сильнейший за последние почти 70 лет снегопад

По прогнозам синоптиков, начавшийся в Москве снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет. Днем в субботу, 26 января, с вероятностью в 99 % выпадет не менее 8 мм осадков, сообщил Гидрометцентр России. А утру понедельника в Москве может выпасть до 20 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы, насчитывающей в январе 42 мм, пишет "Интерфакс" со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Как указывается на сайте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье 26 и 27 января "ожидается сильный снег, метель, ветер 12-17 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы". В связи с метелью и усилением ветра в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Коммунальщики готовы к снегопаду

ГУ МЧС Москвы советует автомобилистам увеличивать дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться от непогоды под деревьями. Коммунальные службы приведены в повышенную готовность, сообщили в московской мэрии. К ликвидации последствий снегопада готовы около 9 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Между тем "Аэрофлот" сообщил об отмене 131 рейса из московского аэропорта "Шереметьево" и обратно "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий". 26 января отменены 68 вылетов, 27 января - 63. Кроме того, в те же дни изменено время вылета десятков рейсов на более позднее, сообщается на сайте авиакомпании.

Смотрите также:

Сибирские морозы в Германии Ночь на понедельник, 26 февраля, оказалась самой холодной в Германии за всю нынешнюю зиму. На горе Цугшпитце столбик термометра опустился до 27-градусной отметки ниже нуля. Эта фотография была сделана в баварском Эльбахе.

Сибирские морозы в Германии Как выглядели разные уголки Германии в последние морозные дни и ночи? Холодный восход над долиной Эльбы около Магдебурга.

Сибирские морозы в Германии Около бранденбургского Треплина.

Сибирские морозы в Германии Темно-синее утро около Эльбской филармонии в Гамбурге.

Сибирские морозы в Германии Лебеди в парке мюнхенского дворца Нимфенбург.

Сибирские морозы в Германии Помимо лебедей на лед здесь также вышли многочисленные жители и гости баварской столицы.

Сибирские морозы в Германии Зимний пейзаж в столице Саксонии Дрездене.

Сибирские морозы в Германии Жительница баден-вюртембергского Дюрнау чистит от снега и льда статую святого Иосифа с младенцем Христом на руках.

Сибирские морозы в Германии Зимний лес около Венторфа под Гамбургом.

Сибирские морозы в Германии Мельничное колесо в Винтерберге в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Сибирские морозы в Германии Цапля на замерзшем озере в Штутгарте.

Сибирские морозы в Германии Прогулочный маршрут в Баварских Альпах около австрийской границы. Автор: Максим Нелюбин

