В Москве за сутки арестованы 40 и оштрафованы 79 участников акции протеста 27 июля

В понедельник, 29 июня, московские суды арестовали 40 демонстрантов, задержанных во время акции протеста 27 июля. 39 мужчин и одну женщину приговорили к административному аресту сроком от 3 до 30 суток. Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, политик Владимир Милов. Списки опубликовал правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо". По его данным, были оштрафованы 79 человек на общую сумму почти полтора миллиона рублей, размеры штрафов составили от 10 до 150 тысяч рублей.

Всего на несанкционированной акции протеста 27 июля были задержаны более 1300 человек. При задержании сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая мирных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. К утру следующего дня не менее 700 задержанных были отпущены, как минимум 265 провели в отделениях полиции две ночи.

Акция протеста в Москве

27 июля в столице России прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов раскритиковал поведение силовиков, особо выделив "очень грубые" действия полицейских. При этом он выразил недовольство и действиями лидеров оппозиции. Федотов заявил, что СПЧ подготовит и представит президенту страны Владимиру Путину специальный доклад о событиях в Москве 27 июля. По его словам, это произойдет до конца года, к очередной встрече с главой государства, которая обычно проходит в декабре.

Массовые задержания и несоразмерность принятых мер осудили власти Германии, Евросоюза и США.

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