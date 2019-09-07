 В Москве задержан координатор движения ″Голос″ по наблюдению за выборами | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2019

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Россия

В Москве задержан координатор движения "Голос" по наблюдению за выборами

Владимира Егорова задержали без объяснения причин, позже выяснилось, что его обвиняют в мелком хулиганстве. Сотрудники "Голоса" связывают задержание с деятельностью Егорова по наблюдению за выборами.

Полицейский автомобиль (фото из архива)

В Москве в помещении территориальной избирательной комиссии района Дорогомилово был задержан координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" Владимир Егоров. Об этом сообщается на сайте организации в субботу, 7 сентября.

Контекст

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Сотрудники полиции задержали Егорова без объяснения причин, позже стало известно, что ему вменяется мелкое хулиганство (ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях). Сотрудники "Голоса" пока не могут связаться с Егоровым: в ОВД к нему не пускают, его телефон отключен.

"Мы не сомневаемся в том, что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы", - подчеркивается в заявлении на сайте движения. "Голос" занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей. Несколько дней назад в интернете появился поддельный сайт движения и фейковый аккаунт в Twitter. В организации предполагают, что в день голосования реальные аккаунты "Голоса" постараются отключить.

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