 В Москве задержана участница Pussy Riot Никульшина | Новости из Германии о России | DW | 13.06.2021

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Россия

В Москве задержана участница Pussy Riot Никульшина

Полиция вменяет Никульшиной совершение мелкого хулиганства и курение в неположенном месте. Ей грозит административный арест и штраф.

Вероника Никульшина (фото из архива)

Вероника Никульшина (фото из архива)

Сотрудники полиции задержали в Москве в субботу, 12 июня, участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. "Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района", - сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.  Он также сообщил, что его подзащитная давала интервью и она долго гуляла по городу с журналистом, а в руке у нее был костюм в чехле. "И видимо, это было интерпретировано органами политического сыска так, что она собирается провести какую-то протестную акцию, приуроченную ко Дню России. И в этой связи она в превентивном порядке была задержана", - рассказал Захватов. По словам журналиста Алексея Пивоварова, Вероника участвовала в съемках фильма для его YouTube-канала "Редакция".

Впоследствии Дмитрий Захватов указал, что полиция вменяет Никульшиной совершение мелкого хулиганства и курение в неположенном месте. За мелкое хулиганство, напомнил он, ей грозит до 15 суток административного ареста. Наказание за курение в неположенном месте предусматривает штраф от 500 до 1500 рублей.

Веронику Никульшину в последний раз задерживали в начале мая, обвинив в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Никульшина утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино, которое не связано с протестами. 9 мая участнице Pussy Riot  дали пять суток административного ареста за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Автор: Елена Барышева


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