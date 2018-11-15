 В Москве задержали протестующих против застройки района Кунцево | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В Москве задержали протестующих против застройки района Кунцево

Полицейские снесли палаточный лагерь протестующих. В числе задержанных - бывший председатель "Яблока" Сергей Митрохин. Накануне в Кунцеве состоялся согласованный митинг против застройки района.

Сергей Митрохин (фото из архива)

Сергей Митрохин (фото из архива)

Сотрудники полиции в воскресенье, 18 ноября, задержали в московском районе Кунцево 8 человек, которые протестовали против застройки района. В их числе - бывший председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Контекст

В Москве прошли акции протеста против уничтожения зеленых зон в черте города. Жители жалуются на ухудшение экологической ситуации и требуют заморозить стройки во всех парках. Репортаж DW. (30.09.2015)

Мнения москвичей по поводу закона о реновации жилищного фонда разделились. Одни надеются на решение квартирного вопроса, другие опасаются принудительного выселения. Репортаж DW. (12.05.2017)

Как заявил Митрохин радиостанции "Эхо Москвы", его задержали за то, что политик "сидел за столом и пил кофе". По его словам, палатка протестующих в течение недели стояла около двух домов в Кунцеве. "Видимо это спровоцировало агрессивные действия, потому что прибыли полицейские, и начали зачищать палатки. Мне они приказали убраться из-за этого стола. Меня схватили за руки, отвели в автозак, в котором я сейчас нахожусь", - добавил Митрохин.

Проект "Рупор Москвы" опубликовал видео происходящего в соцсети Facebook.

Накануне вечером в Кунцеве состоялся согласованный митинг против застройки. По данным "Эха Москвы", в акции приняли участие около 400 человек.

Смотрите также:

  • Дом на улице Палехской

    Как выглядит московское жилье под снос

    Палехская, 143

    Это один из немногих малоэтажных домов Лосиноостровского района. Он находится возле станции "Лось", недалеко от МКАДа. Еще лет 30 назад возле станции были вишневые и грушевые сады, оставшиеся от дачной эпохи поселка "Лосиноостровский", который существовал здесь с 1893 по 1921 год. Теперь их уже почти нет.

  • Старый дворик

    Как выглядит московское жилье под снос

    Не "хрущевка" под снос

    Это кирпичный дом, высота потолков в котором около трех метров. Основная часть дома построена в 1940 году, одно из двух его крыльев достроено в 1955-м. Как и другие дома ниже пяти этажей, он определен под снос по программе реновации Москвы.

  • Московский дворик

    Как выглядит московское жилье под снос

    Как на даче

    Находясь неподалеку от 12-ти и 17-ти этажных соседей, этот дом и его двор сохраняет атмосферу и уют тех времен, когда район еще не был приписан к Москве, а был сначала дачным поселком, а позже - городом Бабушкин. Днем здесь играют дети и выходят посидеть у подъезда старушки.

  • Ателье в одном из домов

    Как выглядит московское жилье под снос

    Ателье в доме под снос

    "Салон 100 услуг" - одно из самых старых ателье в районе, существует не меньше трех десятков лет. Сюда приходит весь район - поменять молнию, подшить джинсы, даже сшить шубу. Сотрудники ателье не хотят сноса, но не могут на это повлиять, ведь помещение им не принадлежит.

  • Жительница одного из домов

    Как выглядит московское жилье под снос

    Квартира тети Гали

    Галина Сергеевна Бессонова живет в этом доме два года. Она переехала сюда из коммуналки в "хрущевке". Однокомнатная квартира Галины Бессоновой находится на третьем этаже. Женщина живет в ней с собакой Максом. У Галины Сергеевны двое детей и внуки, которые приезжают в гости.

  • Интерьер московской квартиры

    Как выглядит московское жилье под снос

    Ремонт за свой счет

    Перед переездом Галина Бессонова сделала ремонт: в квартире новые обои, новая встроенная мебель. "Конечно, я не хочу уезжать, мне здесь нравится!, - делится Галина Сергеевна с DW. - По сравнению с "хрущевкой", это же небо и земля. Тут у меня кухня 8 метров, большой туалет, большая комната!".

  • Белье в московском дворике

    Как выглядит московское жилье под снос

    100 процентов "за"

    Этого дома скоро не будет. Все жильцы, включая Галину Сергеевну, проголосовали за его включение в программу реновации. Они надеются на улучшение своих жилищных условий.

  • Московский дворик

    Как выглядит московское жилье под снос

    Ярославский район за снос

    Жильцы почти всех домов в этом районе голосуют за программу реновации. В этом доме на Ярославском шоссе "за" проголосовали 90 процентов жильцов, "против" - 10 процентов. Хотя в начале 90-х этот дом был полностью реконструирован, в нем были заменены перекрытия и поставлены стеклопакеты.

  • Дом, чьи жители против реновации

    Как выглядит московское жилье под снос

    Дом возле леса

    Только в одном доме Ярославского района с небольшим перевесом побеждают противники реновации. Вероятно, потому, что дом находится недалеко от лесного массива.

  • Дом в Марьиной роще

    Как выглядит московское жилье под снос

    Марьина роща "против"

    Другая ситуация сложилась в районе Марьина роща, который находится гораздо ближе к центру. Здесь жители более активно противостоят реновации. В этом доме по адресу 1-й проезд Марьиной рощи 7/9 "против" проголосовали 73 процента жильцов.

  • Сергей Митрохин

    Как выглядит московское жилье под снос

    Сергей Митрохин против реновации

    Возможно, протестные настроения в Марьиной роще объясняются активным участием политика от "Яблока" Сергея Митрохина. Он проводил в Марьиной роще собрания во дворах, ходил с жителями в управу и участвует в митингах против реновации.

  • Информация о голосовании

    Как выглядит московское жилье под снос

    Осталась неделя

    Голосование продлится до 15 июня. Правда, юридической силы оно не имеет. И портал "Активный гражданин", и МФЦ - это не более чем инструменты опроса мнений.

    Автор: Юлия Вишневецкая, Москва


Смотреть видео 02:27
Now live
02:27 мин

Чего добиваются сторонники и противники реновации в Москве

Контекст

Как выглядит московское жилье под снос

9 июня Госдума РФ рассмотрит во втором чтении закон о реновации. Большая часть жителей домов, включенных в эту программу, уже проголосовала "за" или "против". Корреспондент DW соотнесла результаты со своими наблюдениями. (09.06.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение "Рупора Москвы" в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Потсдаме модернизировали квартал с советскими пятиэтажками  

Чего добиваются сторонники и противники реновации в Москве  

Судьба "хрущевок": как москвичи борются за свои дома - DW Новости  

Также по теме

Russland Oppositionspolitiker Nawalny wird festgenommen

Сотни человек задержаны в Москве на акции протеста 26.03.2017

Еще перед проведением антикоррупционной акции в Москве полиция начала задерживать ее участников. Задержан, в частности, инициатор протестов Алексей Навальный. DW следит за происходящим (время московское).

Реклама

Самые читаемые

Высокие цены на бензин: у немцев и россиян сейчас схожие проблемы  

Маша на экспорт: почему мультик "Маша и Медведь" полюбили в Европе  

Комментарий: Для Путина нет политика Навального, а для ЕСПЧ - есть  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно