 В Москве задержали кандидата в Мосгордуму Круглова и снятого с выборов Цукасова | Новости из Германии о России | DW | 07.09.2019

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Россия

В Москве задержали кандидата в Мосгордуму Круглова и снятого с выборов Цукасова

Зарегистрированного на выборах в Мосгордуму кандидата от "Яблока" Максима Круглова и поддержавшего его Сергея Цукасова задержали во время прогулки по Москве и затем отпустили без составления протоколов.

Один из избирательных участков в Москве

За день до голосования на выборах в Мосгордуму полиция задержала зарегистрированного кандидата от партии "Яблоко" Максима Круглова и Сергея Цукасова, снятого с выборов судом и выступившего в поддержку Круглова. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили оба муниципальных политика на своих страницах в Facebook.

По словам Цукасова, он досрочно проголосовал за Круглова на выборах в Мосгордуму, а затем отправился с ним "на прогулку вдоль 2-й Останкинской". Вместе с жителями он отмечал "недоделки по благоустройству", а также приглашал их на съемку репортажа о планируемом колесе обозрения. При этом, по его словам, неподалеку от них все время находились подозрительные граждане. "Пошли водички попить в красный, и тут полиция - незаконная агитация и т.п. Сидим в отделении, скучаем. Обещают отпустить под обязательство о явке во вторник", - отметил далее снятый с выборов кандидат.

Цукасов и Круглов освобождены под обязательство о явке

Позже партия "Яблоко" сообщила об освобождении Круглова и Цукасова.

Политиков отпустили после досмотра личных вещей, который проходил без присутствия адвоката, указывает "МБХ Медиа". Полицейские изъяли листовки и отпустили под обязательство о явке 10 сентября, сообщил изданию Круглов. Причину задержания им не сообщили, протоколы составлены не были, отмечается далее.

Регистрация Цукасова отменена

Ранее Мосгорсуд отменил регистрацию Сергея Цукасова в качестве независимого кандидата в депутаты Мосгордумы. С иском выступил депутат от КПРФ Александр Школьников, заявивший о неправильном заполнении Цукасовым документов.

Контекст

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Показательной для выборов 8 сентября в России стала избирательная кампания в Мосгордуму. Она оказалась в центре внимания из-за массового недопуска оппозиционных кандидатов, избиений и арестов. (07.09.2019)

8 сентября в России объявлен единым днем голосования. В числе прочих, в этот день пройдут выборы в Мосгордуму.

В Москве в середине июля начались протесты против нечестных выборов. Поводом для них послужил отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборах в городской парламент 57 независимых кандидатов. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения полицейских и росгвардейцев с митингующими. Только на двух акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

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Смотрите также:

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  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

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    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


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Московские протесты: кому из демонстрантов дали реальные сроки. DW Новости

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Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

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Московские протесты: кому из демонстрантов дали реальные сроки. DW Новости  

Что думают в Германии о крупнейшем протестном митинге в Москве  

Росгвардия морально пострадала. Конституция в стихах. Путин заскучал – "Заповедник", выпуск 86  

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