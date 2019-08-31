В Москве задержали кандидата в Мосгордуму Круглова и снятого с выборов Цукасова

За день до голосования на выборах в Мосгордуму полиция задержала зарегистрированного кандидата от партии "Яблоко" Максима Круглова и Сергея Цукасова, снятого с выборов судом и выступившего в поддержку Круглова. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили оба муниципальных политика на своих страницах в Facebook.

По словам Цукасова, он досрочно проголосовал за Круглова на выборах в Мосгордуму, а затем отправился с ним "на прогулку вдоль 2-й Останкинской". Вместе с жителями он отмечал "недоделки по благоустройству", а также приглашал их на съемку репортажа о планируемом колесе обозрения. При этом, по его словам, неподалеку от них все время находились подозрительные граждане. "Пошли водички попить в красный, и тут полиция - незаконная агитация и т.п. Сидим в отделении, скучаем. Обещают отпустить под обязательство о явке во вторник", - отметил далее снятый с выборов кандидат.

Цукасов и Круглов освобождены под обязательство о явке

Позже партия "Яблоко" сообщила об освобождении Круглова и Цукасова.

Политиков отпустили после досмотра личных вещей, который проходил без присутствия адвоката, указывает "МБХ Медиа". Полицейские изъяли листовки и отпустили под обязательство о явке 10 сентября, сообщил изданию Круглов. Причину задержания им не сообщили, протоколы составлены не были, отмечается далее.

Регистрация Цукасова отменена

Ранее Мосгорсуд отменил регистрацию Сергея Цукасова в качестве независимого кандидата в депутаты Мосгордумы. С иском выступил депутат от КПРФ Александр Школьников, заявивший о неправильном заполнении Цукасовым документов.

8 сентября в России объявлен единым днем голосования. В числе прочих, в этот день пройдут выборы в Мосгордуму.

В Москве в середине июля начались протесты против нечестных выборов. Поводом для них послужил отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборах в городской парламент 57 независимых кандидатов. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения полицейских и росгвардейцев с митингующими. Только на двух акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

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