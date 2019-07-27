В Москве арестованы более 60 и оштрафован 161 участник акции протеста 27 июля

В понедельник и во вторник, 30 июня, московские суды арестовали 61 демонстранта, задержанного во время акции протеста 27 июля. Их приговорили к административному аресту сроком от 3 до 30 суток. Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, политик Владимир Милов. Оштрафован, по данным "Интерфакса", 161 человек. Только в понедельник общая сумма выписанных участникам протестов штрафов составили почти полтора миллиона рублей, сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" .

Всего на несанкционированной акции протеста 27 июля были задержаны более 1300 человек. При задержании сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая мирных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. К утру следующего дня не менее 700 задержанных были отпущены, как минимум 265 провели в отделениях полиции две ночи.

Акция протеста в Москве

27 июля в столице России прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов раскритиковал поведение силовиков, особо выделив "очень грубые" действия полицейских. При этом он выразил недовольство и действиями лидеров оппозиции. Федотов заявил, что СПЧ подготовит и представит президенту страны Владимиру Путину специальный доклад о событиях в Москве 27 июля. По его словам, это произойдет до конца года, к очередной встрече с главой государства, которая обычно проходит в декабре.

Массовые задержания и несоразмерность принятых мер осудили власти Германии, Евросоюза и США.

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