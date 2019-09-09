 В Мосгордуму прошли около 20 оппозиционных кандидатов | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2019

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Россия

В Мосгордуму прошли около 20 оппозиционных кандидатов

В Мосгордуму, по предварительным данным, проходят 13 кандидатов от КПРФ и по 3 от "Яблока" и "Справедливой России". Явка в Москве не достигла 22 процентов.

Стенд на выборах в Мосгордуму, 8 сентября 2019 г.

Стенд на выборах в Мосгордуму, 8 сентября 2019 г.

В Мосгордуму , согласно предварительным данным, проходят около 20 оппозиционных кандидатов. Утром в понедельник, 9 сентября, Мосгоризбирком сообщил, что после обработки 85 процентов протоколов в 20 из 45 округов лидируют представители Комунистической партии, "Яблока" и "Справедливой России". В свою очередь Общественный штаб наблюдения за выборами сообщил, что в парламент российской столицы проходят 13 кандидатов от КПРФ, еще по 3 - от "Справедливой России" и "Яблока". Эти данные могут измениться по результатам обработки оставшихся протоколов. Всего в московскую думу избирают 45 депутатов.

Контекст

По первым подсчетам голосов, в большинстве регионов лидируют действующие губернаторы. В Хабаровском крае более половины голосов получила ЛДПР, "Единая Россия" - на третьем месте. (08.09.2019)

Зарегистрированного на выборах в Мосгордуму кандидата от "Яблока" Максима Круглова и поддержавшего его Сергея Цукасова задержали во время прогулки по Москве и затем отпустили без составления протоколов. (07.09.2019)

Как следует из предварительных результатов, распространенных Мосгоризбиркомом, явка на московских выборах составила 21,66%. Этот показатель незначительно, на 0,64%, превысил аналогичный на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году.

Московский мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы "самыми эмоциональными и реально конкурентными". Предвыборную борьбу он охарактеризовал как "нешуточные страсти". Комментируя результаты, столичный мэр заявил, что "дума стала политически более разноплановой", что, по мнению Собянина, "будет на пользу городскому парламенту".

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    Автор: Григорий Аросев


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