В Могилеве задержали журналиста Александра Буракова-младшего

В белорусском Могилеве задержали еще одного журналиста - Александра Буракова-младшего, племянника корреспондента DW Александра Буракова. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил информационный портал Могилевской области 6tv.by.
По его данным, репортеру и правозащитнику грозят обвинения в участии в несанкционированных акциях в поддержку известного блогера Сергея Тихановского, ранее объявившего о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси. Журналист освещал акции, прошедшие в Могилеве 5 и 6 мая.
Несколько дней не выходил из квартиры
Бураков знал, что его разыскивают сотрудники милиции, поэтому не выходил из квартиры несколько дней. Утром в пятницу, 15 мая, милиция в сопровождении домовладельца пришла к нему и задержала, рассказал правозащитник "Могилевской весны" Борис Бухель.
Как отмечают в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), Александра Буракова-младшего доставили в отделение милиции Ленинского района Могилева. По сведениям БАЖ, обвинения ему уже предъявлены.
Когда репортер будет предан суду, пока неизвестно. Ему грозят административный арест или штраф в крупном размере.
Вслед за четырьмя другими журналистами
За несколько дней до этого журналисты Алесь Асипцов, Александр Бураков-старший (дядя задержанного), Михаил Аршинский и Дмитрий Лупач были приговорены к административным арестам.
Члены БАЖ в Могилевской области выступили со специальным заявлением с требованием освободить своих коллег, привлеченных к ответственности за участие в "несанкционированных массовых мероприятиях".
По данным правозащитного центра "Весна", с 6 мая всего были задержаны или вызваны в милицию около 120 человек. При этом 50 из них осуждены на различные сроки административного ареста - от 2 до 25 суток. Еще 20 человек оштрафованы на общую сумму примерно в 6 тысяч евро (в пересчете).
Блогер Тихановский идет в президенты Беларуси
Гомельский блогер Сергей Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни", у которого более 140 тысяч подписчиков. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал на видео информацию о проблемах местных жителей. Тихановского задержали в районе Могилева 6 мая. В тот же день в ряде городов прошли первые акции в его поддержку. Блогера осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированных акциях протеста, после задержания он объявил в своем YouTube-канале о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси 9 августа.
Центризбирком страны 15 мая отказал в регистрации 10 инициативным группам. Восемь из них планировали выдвинуть кандидатов, которых собирался поддерживать оппозиционер Николай Статкевич.
Смотрите также:
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская