В Могилеве задержали журналиста Александра Буракова-младшего

В белорусском Могилеве задержали еще одного журналиста - Александра Буракова-младшего, племянника корреспондента DW Александра Буракова. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил информационный портал Могилевской области 6tv.by.

По его данным, репортеру и правозащитнику грозят обвинения в участии в несанкционированных акциях в поддержку известного блогера Сергея Тихановского, ранее объявившего о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси. Журналист освещал акции, прошедшие в Могилеве 5 и 6 мая.

Несколько дней не выходил из квартиры

Бураков знал, что его разыскивают сотрудники милиции, поэтому не выходил из квартиры несколько дней. Утром в пятницу, 15 мая, милиция в сопровождении домовладельца пришла к нему и задержала, рассказал правозащитник "Могилевской весны" Борис Бухель.

Как отмечают в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), Александра Буракова-младшего доставили в отделение милиции Ленинского района Могилева. По сведениям БАЖ, обвинения ему уже предъявлены.

Когда репортер будет предан суду, пока неизвестно. Ему грозят административный арест или штраф в крупном размере.

Вслед за четырьмя другими журналистами

За несколько дней до этого журналисты Алесь Асипцов, Александр Бураков-старший (дядя задержанного), Михаил Аршинский и Дмитрий Лупач были приговорены к административным арестам.

Члены БАЖ в Могилевской области выступили со специальным заявлением с требованием освободить своих коллег, привлеченных к ответственности за участие в "несанкционированных массовых мероприятиях".

По данным правозащитного центра "Весна", с 6 мая всего были задержаны или вызваны в милицию около 120 человек. При этом 50 из них осуждены на различные сроки административного ареста - от 2 до 25 суток. Еще 20 человек оштрафованы на общую сумму примерно в 6 тысяч евро (в пересчете).

Блогер Тихановский идет в президенты Беларуси

Гомельский блогер Сергей Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни", у которого более 140 тысяч подписчиков. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал на видео информацию о проблемах местных жителей. Тихановского задержали в районе Могилева 6 мая. В тот же день в ряде городов прошли первые акции в его поддержку. Блогера осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированных акциях протеста, после задержания он объявил в своем YouTube-канале о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси 9 августа.

Центризбирком страны 15 мая отказал в регистрации 10 инициативным группам. Восемь из них планировали выдвинуть кандидатов, которых собирался поддерживать оппозиционер Николай Статкевич.

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