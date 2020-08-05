В Могилеве журналиста Буракова приговорили к 10 суткам ареста

Журналист Александр Бураков заявил на суде, что считает свое преследование политическим.
Белорусского журналиста, сотрудничающего с DW, Александра Буракова-старшего в пятницу, 7 августа, суд в Могилеве приговорил к 10 суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сообщает корреспондент DW.
Текстовый протокол заседания суда вела на своем сайте Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Сам Бураков заявил на заседании суда, что считает свое преследование политическим. "Милиция использует людей для провокаций", - указал он.
Александр Бураков был задержан в Могилеве 5 августа. По словам зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого, Буракова остановил патруль Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), сославшись на то, что его машина числится "в угоне".
По словам самого Буракова, сотрудник инспекции заявил, что его подозревают в "перевозке контрафактного алкоголя", и потребовал открыть багажник. После того как алкоголя там не нашли, майор милиции Станислав Рубанов высказал предположение, что автомобиль, на котором корреспондент ездил с 2013 года, может находиться в угоне. Он проверил идентификационный номер транспортного средства (VIN) и сообщил Александру Буракову о его задержании, так как VIN якобы может быть поддельным.
После этого журналиста доставили в отдел внутренних дел администрации Ленинского района Могилева, где его допросил сотрудник уголовной милиции.
Как сообщает правозащитник из организации "Весна" Борис Бухель, который, по собственным словам, дежурил возле РУВД до глубокой ночи, в отношении Буракова устроили провокацию прямо возле отделения милиции.
По его словам, "сначала заныла какая-то женщина", потом он услышал голос Александра Буракова, который громко повторил несколько раз, что это провокация.
Сам Бураков рассказал на суде, что в тот момент, когда его выводили из отделения, неожиданно появилась какая-то женщина, которая упала ему на живот и начала с криком сползать к его ногам. После этого милиционеры забрали Буракова обратно в отделение.
Как сообщает правозащитный центр "Весна", ночь с 5 на 6 августа Бураков провел в Ленинском РОВД, после этого его отправили в изолятор временного содержания. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство. В ПЦ "Весна" полагают, что это дело может быть связано с инцидентом с кричащей женщиной на выходе из отделения.
На слушании суда 7 августа эта женщина не присутствовала. Она дала письменное объяснение и сообщила, что уезжает в Россию, пишет БАЖ.
Медиакомпания DW выразила протест в связи с задержанием Александра Буракова. "Попытки запугивания корреспондента DW показывают, в каких тяжелых условиях журналисты работают в Беларуси. Их преследуют, им мешают выполнять свои профессиональные обязанности, их задерживают", - заявила во вторник главный редактор DW Мануэла Каспер Кларидж (Manuela Kasper Claridge). Она призвала власти страны соблюдать свободу прессы и не препятствовать журналистам в выполнении их работы.
По данным международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RFS), за время избирательной кампании в Беларуси были задержаны более 40 журналистов.
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