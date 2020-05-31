 В Минске проходят пикеты за альтернативных кандидатов в президенты | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.06.2020

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Беларусь

В Минске проходят пикеты за альтернативных кандидатов в президенты

Акция в столице Беларуси в поддержку альтернативных кандидатов в президенты собрала более 1000 человек, оценили правозащитники. По периметру площади стоят автозаки, люди в штатском ведут съемку.

Участники пикета в поддержку Светланы Тихановской в Минске

Участники пикета в поддержку Светланы Тихановской

В Минске в воскресенье, 7 июня, вновь проходит акция по сбору подписей за альтернативных действующему главе государства кандидатов в президенты. На площади у Комаровского рынка организованы пикеты за выдвижение Светланы Тихановской (супруги задержанного белорусского видеоблогера), экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя и лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова. По данным правозащитного центра "Весна", в пикетах участвует 1350 человек.

Некоторые из присутствующие принесли плакаты "Жыве Беларусь!" и "Стоп таракан", отмечает корреспондент DW. Очереди к пикетам растянулись на несколько десятков метров. Неделей ранее очередь к пикету Тихановской растянулась на километр.

Кроме того, на площади находится оппозиционный политик, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он организовал так называемый "свободный микрофон", у которого все желающие могут высказать свое мнение.

По периметру площади стоят автозаки, а на самой площади присутствуют сотрудники милиции. Люди в штатском снимают происходящее на видео. Провокаций на момент написания материала нет, подчеркивает корреспондент DW.

Задержание белорусского блогера Тихановского

Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проводил предвыборный пикет по сбору подписей за участие в избирательной кампании своей жены Светланы. Активистов задерживали также в Витебске, Гомеле и Барановичах. После задержаний в Гродно следователи сообщили о возбуждении уголовного дела за насилие в отношении милиции. У семьи блогера провели серию обысков. Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным.

Выборы президента Беларуси проходят каждые 5 лет. В 2020 году они назначены на 9 августа. Республикой с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на посту среди всех европейских глав государств, за исключением монархов.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск


Смотреть видео 12:39

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