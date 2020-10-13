 В Минске задержаны несколько участниц протестного ″Женского марша″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.10.2020

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Беларусь

В Минске задержаны несколько участниц протестного "Женского марша"

Колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами и зонтами проследовала по проспекту Независимости. Сообщается о 10 задержанных. Акции солидарности прошли также в Гродно, Киеве, Токио и Оффенбахе.

Акция протеста в Минске (фото из архива)

Акция протеста в Минске (фото из архива)

В Минске в субботу, 24 октября, прошла протестная акция "Женский марш". Участницы шествия несли зонты, бело-красно-белые флаги и плакаты с такими лозунгами, как "Freedom Belarus", передает издание Tut.by. Один из его читателей оценил численность акции примерно в две сотни человек. 

Колонна протестующих женщин проследовала по проспекту Независимости до ЦУМа, что находится около площади Якуба Коласа. За женщинами ехали автобусы с силовиками, пишет Tut.by. По подсчетам правозащитного центра "Весна", задержаны 10 участниц марша.

Подобная акция прошла также в Гродно, где на улицу вышла группа женщин с красно-белыми зонтами. Акции солидарности с протестующими белорусами 24 октября состоялись также в Киеве, Токио и немецком Оффенбахе под Франкфуртом-на-Майне.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже 2,5 месяца не утихают массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

Смотрите также:

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


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