 В Минске задержали участницу инициативной группы Виктора Бабарико | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.06.2020

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Беларусь

В Минске задержали участницу инициативной группы Виктора Бабарико

Светлану Купрееву поместили под стражу в СИЗО. Она - координатор инициативной группы по выдвижению кандидатуры экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на президентских выборах.

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико в защитной маске

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико

В Беларуси задержана Светлана Купреева, координатор инициативной группы по выдвижению кандидатуры экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на президентских выборах. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщается на официальном сайте Бабарико.

Как уточняется в сообщении, Купреева была задержана 11 июня у себя дома, "в квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану, без вещей и сменной одежды, увезли работники ДФР (Департамента финансовых расследований. - Ред.)". Позже выяснилось, что ее поместили в СИЗО КГБ Беларуси.

О том, что Купреева заключена под стражу, "ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей". "Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания", - подчеркивают сотрудники штаба Виктора Бабарико. Купреева - не единственная задержанная, указано в сообщении.

Дело Белгазпромбанка

11 июня сообщалось, что ДФР провел обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем.

Днем позже стало известно о задержании 15 человек, бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка. В тот же день Александр Лукашенко заявил, что проверка банка проводится по его поручению. 

В настоящее время Бабарико "не имеет процессуального статуса" в рамках расследования, заявили в Комитете государственного контроля (КГК) Беларуси, к которому относится ДФР. Светлана Купреева никогда не работала в Белгазпромбанке, утверждается на сайте Бабарико. 

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    Автор: Галина Петровская


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