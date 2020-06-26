 В Минобороны Ирана сообщили о взрыве газа в районе военного комплекса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2020

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Мир

В Минобороны Ирана сообщили о взрыве газа в районе военного комплекса

Небо в районе Парчина на несколько секунд озарила красноватая вспышка, после чего над местом происшествия начал подниматься густой дым. В Минобороны ИРИ утверждают, что сдетонировал газ, никто не пострадал.

Военный комплекс Парчин

Военный комплекс Парчин

В Тегеране взорвался промышленный резервуар для хранения газа, расположенный в открытой для доступа невоенных специалистов зоне Парчина - иранского военного комплекса в 30 километрах к юго-востоку от Тегерана. В результате детонации никто не пострадал, сообщил представитель министерства обороны и логистики вооруженных сил страны Давуд Абди.

Как было видно на распространявшихся журналистами в соцсетях кадрах, небо над Тегераном на несколько секунд озарила красноватая вспышка, после чего над местом происшествия начал подниматься густой дым. По данным агентства Mehr News Agency, мощный хлопок был слышан в районе технопарка Пардис близ столицы, а также в прилегающих районах.

По словам Давуда Абди, вспыхнувший пожар быстро удалось взять под контроль. Причин взрыва представитель Минобороны не назвал.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на данные западных спецслужб высказало предположение, что Исламская Республика Иран (ИРИ) могла проводить испытания, потенциально связанные с созданием ядерного оружия. Тегеран данную информацию не прокомментировал.

Ранее постоянный представитель Ирана в международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади выразил глубокую обеспокоенность недавними действиями США и Франции, по его словам, ведущими к нарушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Недавний запуск межконтинентальных баллистических ракет, способных нести несколько ядерных боеголовок, французской подводной лодкой 12 июня 2020 года, несовместим с международными обязательствами Парижа", - подчеркнул он. Постпред также призвал Вашингтон отказаться от идеи тестовых ядерных испытаний

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    Автор: Наталья Позднякова


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